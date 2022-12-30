У Британії клініка розіслала пацієнтам звістку про рак замість привітання з Різдвом

У Великій Британії клініка помилково надіслала пацієнтам звістку про рак замість повідомлення з побажаннями щасливого Різдва.

Сотні пацієнтів отримали повідомлення, що у них діагностували агресивний рак легенів з метастазами, повідомляє The Telegraph.

Інцидент стався із медичним центром Аскерн, що поблизу Донкастера у Південному Йоркширі.

Реклама:

У повідомленні людей також просили надати клініці DS1500 – це форма, яку заповнюють люди з невиліковними захворюваннями для отримання різноманітних виплат.

Після повідомлення про рак пацієнтам одразу ж надіслали "щире вибачення" за неправильний діагноз і побажали "веселого Різдва та щасливого Нового року".

Британська клініка помилково надіслала пацієнтам звістку про рак замість привітання зі святами

Серед пацієнтів, які отримали повідомлення, був чоловік, який саме чекав результатів тесту на рак легенів.

57-річний забудовник Кріс Рід сказав, що це повідомлення довело його партнерку до сліз, і що він намагався зателефонувати в хірургію, але не зміг додзвонитися, оскільки лінії були зайняті.

Містер Рід пішов у хірургію, де дізнався, що повідомлення було помилковим і його результати таки негативні.

Реклама:

"Приблизно за годину вони перейшли від "у вас рак легенів" до "веселого Різдва". Неймовірно", – сказав він.

Деякі пацієнти висловили сумніви щодо того, чому таке делікатне повідомлення поширюється настільки неофіційно.