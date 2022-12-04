Які аптеки працюватимуть у Києві у разі повної відсутності світла

Яна Осадча журналіст
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4 грудня 2022

Київська міська державна адміністрація оприлюднила список аптек, які оснащені генераторами та будуть працювати у разі блекауту.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання", кажуть у КМДА.

Альтернативними мережами енергії у Києві забезпечені 28 аптек "Фармація". Перелік адрес можна подивитися тут.

 Фото: "Фармація"

Як зазначають у КМДА, працюватимуть і частина аптек приватних мереж, інформацію про які будуть оперативно оновлювати.

Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні.

Лікувального-діагностичні послуги домашні улюбленці киян зможуть отримати у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин.

Нагадаємо, поліція Києва надала додаткові номери телефонів для зв’язку під час відключень світла і проблем з мобільним зв’язком.

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