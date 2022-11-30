Київська поліція оприлюднила список номерів, які працюють цілодобово

Яна Осадча журналіст
2524
30 листопада 2022

Поліція Києва надала додаткові номери телефонів для зв’язку під час відключень світла і проблем з мобільним зв’язком.

Про це повідомили у поліції столиці.

Номери цілодобово підключені до інтернету за допомогою Starlink.

"У разі відсутності стільникового зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp, Viber та Telegram, підключившись до Wi-Fi", – кажуть у відомстві.

 Поліція Києва надала додаткові номери телефонів

Список номерів, за якими можна зв’язатися з черговими частинами управлінь поліції:

  • Голосіївська: (063) 425-43-99 (Telegram), (067) 650-50-15 (WhatsApp, Viber);
  • Дарницька: (073) 572-70-02 (WhatsApp, Telegram, Viber);
  • Деснянська: (095) 322-05-58 (WhatsApp, Telegram, Viber);
  • Дніпровська: (067) 650-69-23 (WhatsApp, Telegram, Viber);
  • Оболонська: (067) 124-19-49 (WhatsApp, Telegram, Viber);
  • Подільська: (063) 431-73-74 (WhatsApp, Telegram, Viber);
  • Печерська: (067) 639-28-35 (WhatsApp Telegram, Viber) );
  • Святошинська: (098) 734-06-46 (WhatsApp, Telegram, Viber);
  • Солом’янська: (068) 742-32-53 (WhatsApp, Telegram, Viber);
  • Шевченківська: (067) 650-69-24 (WhatsApp, Telegram,Viber);
  • чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту: (067) 639-28-80 (WhatsApp, Telegram,Viber);
  • чергова частина управління поліції в Метрополітені: (096) 490-16-98 (WhatsApp, Telegram, Viber);
  • чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ: (068) 833-72-83 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Читайте також: Як викликати швидку у Києві, якщо не працює "103". Список номерів


Реклама:


 798
Суспільство

Дізналася, що таке справжній голод. Як ЛГБТ-активістка рятувалася від окупації на Херсонщині

Єлизавета Гончарова
 1274
Люди Дії

Бачив обабіч обстріляні вантажівки й розумів, що це може бути останньою поїздкою

За підтримки Нової пошти
 3080
КУЛЬТУРА

Пам’ять про Сковороду – це акт спротиву: як святкують 300-річчя філософа в його університеті

Ганна Щокань, журналістка УП.Культура

Головне на сайті


Суспільство

Дізналася, що таке справжній голод. Як ЛГБТ-активістка рятувалася від окупації на Херсонщині

Єлизавета Гончарова
Астрономи зафіксували момент, як чорна діра "шматує" близьку зірку
Замість ведмедів – пінгвіни: полярники розповіли 10 цікавинок про Антарктиду
Український Щедрик прибув до Нью-Йорка і дав концерт одразу на вокзалі. Відео
Кінологи ДСНС показали, як тренують собак-пошуковців на Сумщині. ФОТО
У Шепетівці демонтували пам’ятник комуністу Островському. ВІДЕО
Люди Дії

Бачив обабіч обстріляні вантажівки й розумів, що це може бути останньою поїздкою

За підтримки Нової пошти
КУЛЬТУРА

Пам’ять про Сковороду – це акт спротиву: як святкують 300-річчя філософа в його університеті

Ганна Щокань, журналістка УП.Культура