Київська поліція оприлюднила список номерів, які працюють цілодобово

Поліція Києва надала додаткові номери телефонів для зв’язку під час відключень світла і проблем з мобільним зв’язком.
Про це повідомили у поліції столиці.
Номери цілодобово підключені до інтернету за допомогою Starlink.
"У разі відсутності стільникового зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp, Viber та Telegram, підключившись до Wi-Fi", – кажуть у відомстві.
|Поліція Києва надала додаткові номери телефонів
Список номерів, за якими можна зв’язатися з черговими частинами управлінь поліції:
- Голосіївська: (063) 425-43-99 (Telegram), (067) 650-50-15 (WhatsApp, Viber);
- Дарницька: (073) 572-70-02 (WhatsApp, Telegram, Viber);
- Деснянська: (095) 322-05-58 (WhatsApp, Telegram, Viber);
- Дніпровська: (067) 650-69-23 (WhatsApp, Telegram, Viber);
- Оболонська: (067) 124-19-49 (WhatsApp, Telegram, Viber);
- Подільська: (063) 431-73-74 (WhatsApp, Telegram, Viber);
- Печерська: (067) 639-28-35 (WhatsApp Telegram, Viber) );
- Святошинська: (098) 734-06-46 (WhatsApp, Telegram, Viber);
- Солом’янська: (068) 742-32-53 (WhatsApp, Telegram, Viber);
- Шевченківська: (067) 650-69-24 (WhatsApp, Telegram,Viber);
- чергова частина відділу поліції на станціях залізничного транспорту: (067) 639-28-80 (WhatsApp, Telegram,Viber);
- чергова частина управління поліції в Метрополітені: (096) 490-16-98 (WhatsApp, Telegram, Viber);
- чергова частина відділу поліції в річковому порту Київ: (068) 833-72-83 (WhatsApp, Telegram, Viber).
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