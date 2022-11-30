Київська поліція оприлюднила список номерів, які працюють цілодобово

Поліція Києва надала додаткові номери телефонів для зв’язку під час відключень світла і проблем з мобільним зв’язком.

Про це повідомили у поліції столиці.

Номери цілодобово підключені до інтернету за допомогою Starlink.

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"У разі відсутності стільникового зв’язку, за вказаними номерами з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки WhatsApp, Viber та Telegram, підключившись до Wi-Fi", – кажуть у відомстві.

Поліція Києва надала додаткові номери телефонів

Список номерів, за якими можна зв’язатися з черговими частинами управлінь поліції: