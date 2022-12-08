Знищили майже всі пологові: як росіяни руйнували медичну систему Маріуполя

Російські окупанти у Маріуполі критично пошкодили або знищили щонайменше 80% медичної інфраструктури – 82 зі 106 медзакладів.

Дослідники кажуть, що росіяни знищили 4 з 5 багатопрофільних лікарень, більш як три чверті амбулаторій первинної допомоги, майже всі пологові та дитячі заклади, зруйнували єдину психіатричну лікарню.

Відповідне дослідження провели в Українському центрі охорони здоров‘я (UHC) . Дослідники проаналізували дані щодо лікарень за період з 24 лютого по 20 травня 2022 року, до повної окупації.

"Маріуполь – одне з міст, де війська РФ застосовували тактику подібну до тієї, яку вони практикували у Сирії, а саме цільове (таргетоване) бомбардування лікарень з використанням авіації.

Використання некерованих бомб свідчить про те, що росіяни не мали на меті проводити точкові удари повизначених цілях. Їхньою реальною метою було руйнування цивільних обʼєктів", – йдеться у звіті.

Серед 82 знищених лікарень у 40 випадках аналітики UHC мають підтверджені прямі докази, а у 42 випадках – докази високої ймовірності руйнувань.

Фото: Євген Малолєтка/АР

Ще 6 закладів могли бути пошкоджені, адже знаходилися у районах, де згідно з даними, відбувалися інтенсивні обстріли. Однак прямих доказів руйнувань цих медичних закладів виявлено не було.

Щодо можливих руйнувань 18 закладів команді UHC не вдалося знайти жодної інформації.

Обласна лікарня Маріуполя була обстріляна на початку березня, а 15 березня була захоплена російськими військами та імовірно використовувалася як живий щит.

Були зруйновані чотири з пʼяти закладів, які надавали допомогу матерям та дітям. 9 березня авіаударом росіяни зруйнували будівлі Центру здоровʼя дитини та жінки.

Також зафіксовано руйнування 33 із 46 амбулаторій первинної допомоги, що разом із руйнуванням лікарень, могли залишити без будь-якої медичної допомоги цілі райони міста.

Найбільше лікарень були пошкоджені чи зруйновані у Центральному та Лівобережному районах міста.

У Центральному районі пошкоджень зазнали 84% місць надання послуг, у Лівобережному – 93%. Саме у напрямку цих двох районів війська РФ вели активні наступальні дії, що пояснює масштаб руйнувань, кажуть аналітики.

Інфографіка: UHC

Заклади, які не були зруйновані, стали жертвами інших воєнних злочинів – захоплення та використання з військовою метою, примусової депортації персоналу, викрадення обладнання.

"Ці втрати не піддаються швидкому відновленню. А в умовах окупації та постійних бойових дій свідчать про провокування гуманітарної катастрофи у місті", – йдеться у звіті.

Зокрема зафіксовані нестача ліків, загроза епідемій, відсутність доступу до містян гуманітарних організацій.

Команда UHC вважає, що потрібно розглядати не лише поодинокі епізоди воєнних злочинів, але й масовий та систематичний терор проти цивільного населення у Маріуполі.

"Маріуполь став символом того, що Російська Федерація під час агресивної війни проти України не просто порушувала окремі норми міжнародного гуманітарного права – вона вела війну так, ніби цього права не існує", – зазначається у документі.

У звіті аналітики UHC оцінили шкоду, заподіяну медичній інфраструктурі міста російськими військами у період з 24 лютого по 20 травня 2022 року.

Вони кажуть, що зібрані факти необхідно врахувати у майбутніх процесах проти військових та політичного керівництва РФ.