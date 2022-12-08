Знищили майже всі пологові: як росіяни руйнували медичну систему Маріуполя

Російські окупанти у Маріуполі критично пошкодили або знищили щонайменше 80% медичної інфраструктури – 82 зі 106 медзакладів.

Дослідники кажуть, що росіяни знищили 4 з 5 багатопрофільних лікарень, більш як три чверті амбулаторій первинної допомоги, майже всі пологові та дитячі заклади, зруйнували єдину психіатричну лікарню.

Відповідне дослідження провели в Українському центрі охорони здоров‘я (UHC) . Дослідники проаналізували дані щодо лікарень за період з 24 лютого по 20 травня 2022 року, до повної окупації.

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"Маріуполь – одне з міст, де війська РФ застосовували тактику подібну до тієї, яку вони практикували у Сирії, а саме цільове (таргетоване) бомбардування лікарень з використанням авіації.

Використання некерованих бомб свідчить про те, що росіяни не мали на меті проводити точкові удари повизначених цілях. Їхньою реальною метою було руйнування цивільних обʼєктів", – йдеться у звіті.

Серед 82 знищених лікарень у 40 випадках аналітики UHC мають підтверджені прямі докази, а у 42 випадках – докази високої ймовірності руйнувань.

Фото: Євген Малолєтка/АР

Ще 6 закладів могли бути пошкоджені, адже знаходилися у районах, де згідно з даними, відбувалися інтенсивні обстріли. Однак прямих доказів руйнувань цих медичних закладів виявлено не було.

Щодо можливих руйнувань 18 закладів команді UHC не вдалося знайти жодної інформації.

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Обласна лікарня Маріуполя була обстріляна на початку березня, а 15 березня була захоплена російськими військами та імовірно використовувалася як живий щит.

Були зруйновані чотири з пʼяти закладів, які надавали допомогу матерям та дітям. 9 березня авіаударом росіяни зруйнували будівлі Центру здоровʼя дитини та жінки.

Також зафіксовано руйнування 33 із 46 амбулаторій первинної допомоги, що разом із руйнуванням лікарень, могли залишити без будь-якої медичної допомоги цілі райони міста.

Найбільше лікарень були пошкоджені чи зруйновані у Центральному та Лівобережному районах міста.

У Центральному районі пошкоджень зазнали 84% місць надання послуг, у Лівобережному – 93%. Саме у напрямку цих двох районів війська РФ вели активні наступальні дії, що пояснює масштаб руйнувань, кажуть аналітики.

Інфографіка: UHC

Заклади, які не були зруйновані, стали жертвами інших воєнних злочинів – захоплення та використання з військовою метою, примусової депортації персоналу, викрадення обладнання.

"Ці втрати не піддаються швидкому відновленню. А в умовах окупації та постійних бойових дій свідчать про провокування гуманітарної катастрофи у місті", – йдеться у звіті.

Зокрема зафіксовані нестача ліків, загроза епідемій, відсутність доступу до містян гуманітарних організацій.

Команда UHC вважає, що потрібно розглядати не лише поодинокі епізоди воєнних злочинів, але й масовий та систематичний терор проти цивільного населення у Маріуполі.

"Маріуполь став символом того, що Російська Федерація під час агресивної війни проти України не просто порушувала окремі норми міжнародного гуманітарного права – вона вела війну так, ніби цього права не існує", – зазначається у документі.

У звіті аналітики UHC оцінили шкоду, заподіяну медичній інфраструктурі міста російськими військами у період з 24 лютого по 20 травня 2022 року.

Вони кажуть, що зібрані факти необхідно врахувати у майбутніх процесах проти військових та політичного керівництва РФ.