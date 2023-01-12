Медична перемога: Україна ратифікувала угоду з ЄС про участь у програмі EU4Health

Україна ратифікувала угоду з Європейським Союзом про участь у програмі EU4Health.

У рамках програми Україна зможе отримати фінансування на медицину, зокрема на профілактику раку, захворювань серця та інших неінфекційних хвороб.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання 12 січня, повідомляє Верховна Рада України.

"Ратифікували Угоду між Україною та ЄС про участь України у програмі "EU4Health.

Відкрили Україні доступ до фінансування ЄС у галузі охорони здоров’я, дозволили залучати додаткові кошти на профілактику серцево-судинних, онкологічних та інших неінфекційних захворювань", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, європейську ініціативу EU4Health започаткували у відповідь на пандемію COVID-19, щоб покращити охорону здоров’я, розширити доступ до необхідних ліків усім, кому це потрібно.

Метою європейської програми "EU4Health" є:

покращення та зміцнення здоров’я населення європейських країн;

сприяння здоровому способу життя та запобігання поширенню захворювань;

захист людей від серйозних транскордонних загроз;

сприяння розширенню асортименту та збільшенню кількості лікарських засобів і медичних виробів, а також їх доступності, зокрема цінової;

зміцнення систем охорони здоров’я шляхом покращення їхньої відновлюваності та ефективності використання ресурсів.

У липні 2022 року Єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Киріакідес та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписали угоду участі України у європейській програмі EU4HEALTH.

Україна зможе скористатися фінансуванням у рамках програми EU4Health на рівних умовах зі своїми колегами з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії. З 2021 по 2027 рік на програму EU4Health передбачено 5,3 мільярди євро.