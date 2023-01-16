У МОЗ розповіли, чи вистачає крові в Дніпрі

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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16 січня 2023

Для порятунку поранених внаслідок ракетного удару Росії у Дніпрі 14 січня наразі наявні всі необхідні компоненти крові. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. 

Наступного дня після обстрілів охочих здати кров виявилося чимало, до центру прийшло понад 100 людей. Медики розписали прийом донорів на кілька днів поспіль. Однак, в МОЗ нагадують, що найефективніше донорство – планове.

Відомство рекомендує стежити за оголошеннями центрів крові у вашому місті чи регіоні. Також можна зателефонувати до центру крові, щоб уточнити потребу в донорах. Якщо не буде нагальної потреби, вас запишуть на інший зручний день.

Ілюстративне фото / Depositphotos

"Навіть якщо у соцмережах є приватні заклики здати кров, краще попередньо зателефонувати до центру крові, аби з’ясувати, скільки людей там готові прийняти саме сьогодні", - наголошують в міністерстві.

З потенційним донором зв’яжуться за потреби крові його групи та резусу.

Якщо ви працюєте в колективі, у якому є багато охочих здати кров, можна запросити виїзну бригаду для забору крові.

Актуальні телефони центрів крові доступні тут.

Також можна записатися в онлайн-реєстр донорів крові через Helsi або Donor.  

Нагадаємо, в МОЗ прокоментували інформацію про нестачу донорської крові.


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