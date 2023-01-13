У МОЗ прокоментували інформацію про нестачу донорської крові

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 січня 2023

У соцмережах від початку 2023 року з’являються дописи та сторіс із закликами здати кров для поранених бійців.

Часто додають інформацію, що мовиться про військових, яких привезли з Бахмутського напрямку у госпіталі Дніпра, Запоріжжя, Львова, Києва тощо.

У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували ситуацію з донорською кров'ю на запит "УП.Життя".

Зі слів МОЗ, ситуація контрольована і критичного дефіциту крові немає.

 Фото: serezniy/Depositphotos

"З другого тижня від початку активної фази війни система крові в Україні працює в режимі "утримання запасів" – коли накопичені запаси компонентів крові вчасно поповнюються відповідно до кількостей, які передано закладам охорони здоров'я", – пояснили у МОЗ.

У Міністерстві також зазначили, що часом виникає потреба у рідкісній групі крові, а часу на доставку її з іншого регіону немає. Тому найчастіше звертаються до донорів, які є в онлайн-базі. 

Під час воєнних дій потреба в крові значно зростає, особливо зараз, коли є загострення та активні бої.

Тому в Україні восени 2022 року запустили ініціативу "Твоя кров може воювати. Стань донором". Завдяки їй за короткий проміжок часу вдалось збільшити щоденні запаси препаратів крові.

У МОЗ також нагадали, що найкращий спосіб долучитися до донорства – це зв'язатися з найближчим центром крові у своєму регіоні. Також в Україні працює платформа Donor UA у Києві.

Читайте також: Як і хто може стати донором крові? Інструкція від МОЗ


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