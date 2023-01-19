Ляшко розповів, як під час відключень світла проводять операції

В Україні у найближчий час планують забезпечити альтернативними джерелами енергопостачання всі лікарні стаціонарної допомоги.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю медичній експертці Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катерині Булавіній.

За словами міністра, всі стаціонари, які уклали договори з НСЗУ, забезпечені генераторами, тому що такою була вимога при підписанні договору.

У документах не були прописані потужності джерел автономного енергопостачання, і наявні генератори могли забезпечити роботу операційних та реанімацій.

Віктор Ляшко

"Коли Чернігів потрапив в оточення, ми зрозуміли, що наявних потужностей не вистачає. Ми попросили головних лікарів передивитися свої можливості і почали забезпечувати заклади генераторами", – каже Віктор Ляшко.

Влітку 2022-го МОЗ придбало 600 генераторів, ще 600 завезли з Об’єднаних Арабських Еміратів, а 1100 генераторів було закуплено через проєкт Світового банку, їхні поставки розпочнуться найближчим часом.

"Ми повністю закриємо потреби стаціонарної допомоги. Однак лишається ще велика кількість первинки: сімейні лікарі, центри первинної і екстреної медичної допомоги. Тому ми звертаємося до всіх охочих і просимо донайтити на генератори, наприклад, на "UNITED24", – говорить міністр.

Віктор Ляшко також зазначив, що наразі невідомо про жоден з фактів, коли відсутність світла під час операції, призвело до негативних наслідків.

"Бувають кризові ситуації. Навіть якщо десь не спрацював генератор, є ДСНС з пересувними, які дозволяють нам це закрити. Можливо, ви бачили фото, де операцію закінчують не в дуже освітленому приміщенні. Це економія дизель-генератора, який працює та забезпечує роботу ШВЛ", – розповідає голова МОЗ.

За словами міністра, нові медичні заклади в Україні планують будувати з урахуванням "зеленої енергетики".

"Дивимося, як працюють вітряки, сонячні панелі. Все, що довело ефективність в Європі, буде імплементовано в Україну", – додав міністр.