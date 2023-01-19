Чому з аптек та медзакладів зникли ліки для онкохворих та коли їх чекати – пояснили у МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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19 січня 2023

Багато препаратів для лікування онкологічних захворювань нині відсутні в онкоцентрах та аптеках України. Ця проблема вирішиться впродовж січня. 

Про це 19 січня розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. 

Криза з онкологічними препаратами в українських аптеках та лікарнях відбулася через проблеми з моніторингом ліків у лікарнях.  

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"Неправильно подали статистику щодо наявних препаратів, нові закупівлі ще не прибули і тому виник дефіцит лікарських засобів", – заявив міністр. 

Ілюстративне фото / Depositphotos

Зараз найбільше бракує ліків для онкохворих з підприємства, яке знаходиться в Польщі. За словами міністра, "впродовж січня більшість проблемних питань буде закрито". 

"Провів нараду з міністром охорони здоров’я Польщі. Плюс запросили гуманітарну допомогу, плюс оголосили додаткові закупівлі", – зазначив Віктор Ляшко. 

Пацієнтів зі складними або рідкісними випадками, яким бракує лікарських засобів, міністерство відправляє на лікування за кордон.

"На сайті МОЗ є заявка на медичну евакуацію. Через наш хаб в Жешуві, ми направляємо пацієнтів в європейські клініки, де вони лікуються безоплатно", – додав міністр. 

Заповнити заяву можна тут

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Нагадаємо, українці з розладами психіки та поведінки можуть отримати 64 препарати безоплатно або з незначною доплатою

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