Чому з аптек та медзакладів зникли ліки для онкохворих та коли їх чекати – пояснили у МОЗ

Багато препаратів для лікування онкологічних захворювань нині відсутні в онкоцентрах та аптеках України. Ця проблема вирішиться впродовж січня.

Про це 19 січня розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Криза з онкологічними препаратами в українських аптеках та лікарнях відбулася через проблеми з моніторингом ліків у лікарнях.

Реклама:

"Неправильно подали статистику щодо наявних препаратів, нові закупівлі ще не прибули і тому виник дефіцит лікарських засобів", – заявив міністр.

Ілюстративне фото / Depositphotos

Зараз найбільше бракує ліків для онкохворих з підприємства, яке знаходиться в Польщі. За словами міністра, "впродовж січня більшість проблемних питань буде закрито".

"Провів нараду з міністром охорони здоров’я Польщі. Плюс запросили гуманітарну допомогу, плюс оголосили додаткові закупівлі", – зазначив Віктор Ляшко.

Пацієнтів зі складними або рідкісними випадками, яким бракує лікарських засобів, міністерство відправляє на лікування за кордон.

"На сайті МОЗ є заявка на медичну евакуацію. Через наш хаб в Жешуві, ми направляємо пацієнтів в європейські клініки, де вони лікуються безоплатно", – додав міністр.

Заповнити заяву можна тут.

Реклама:

Нагадаємо, українці з розладами психіки та поведінки можуть отримати 64 препарати безоплатно або з незначною доплатою