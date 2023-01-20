У Медзакупівлях обіцяють забезпечити онокохворих ліками протягом січня-лютого 2023 року

У медичні заклади України, які надають допомогу пацієнтам з онкологічними захворюваннями, поступили перші партії ліків від раку, а наступні мають надійти вже у січні-лютому.

Про це повідомили у Державному підприємстві "Медичні закупівлі України".

На початку року онкопацієнти стали повідомляти про нестачу або повну відсутність препаратів у лікарнях та навіть в аптеках.

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За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, сталося це через проблеми з моніторингом ліків у лікарнях.

Онкоцентр в Україні під час війни

"839 лікарень мають звітувати щодо залишків кожні 2 тижні. Інколи лікарні не звітують систематично.Таке несистемне звітування спричиняє дезінформацію та шкодить системному плануванню поставок", – пояснили ситуацію у Медичних закупівлях України "Українській правді. Життя".

Крім того, на ситуацію також впливає порушення логістичних ланцюгів, через що не всі постачальники вчасно виконують свої зобов'язання.

Ліків також не вистачило через коливання курсу валют і законодавчі особливості.

"Паспорти бюджетних програм обмежені певною сумою в гривнях. Сума договору також фіксується в гривнях. Коли змінюється курс валют, доводиться змінювати кількість до закупівлі, щоб вкластися в суму контракту та бюджет. Якщо це відбувається в кінці року, то встигнути дозакупити неможливо", – кажуть у МЗУ.

Щоб подолати дефіцит ліків, були оголошені тендери для закупівлі 40 препаратів з ключовою вимогою до всіх потенційних постачальників здійснити поставки до кінця лютого. 2023-го.

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"Це має допомогти частково покрити дефіцит. Також команда МЗУ шукає ліки через постачальників як гуманітарну допомогу", – говорять у відомстві.

Наразі склалася така ситуація з поставками препаратів для лікування раку:

Трастузумаб : перші 18 тис. флаконів вже поставлено в Україну та найближчим часом буде розвезено в лікарні.

: перші 18 тис. флаконів вже поставлено в Україну та найближчим часом буде розвезено в лікарні. Паклітаксел : перші 25 тис. флаконів поставлено в Україну, 13 тис. з них вже розвезено в Інститут раку та Київський обласний онкодиспансер.

: перші 25 тис. флаконів поставлено в Україну, 13 тис. з них вже розвезено в Інститут раку та Київський обласний онкодиспансер. Еверолімус : перші 1440 таблеток вже поставлено на центральний склад.

: перші 1440 таблеток вже поставлено на центральний склад. Оксаліплатин : перша партія в розмірі 2600 флаконів буде поставлена в кінці січня.

: перша партія в розмірі 2600 флаконів буде поставлена в кінці січня. Капецитабін: перша партія розміром 177,8 тис. таблеток буде поставлена до кінця січня.

перша партія розміром 177,8 тис. таблеток буде поставлена до кінця січня. Доксорубіцин : перша партія в розмірі 43,3 тис. флаконів буде поставлена в Україну до кінця січня.

: перша партія в розмірі 43,3 тис. флаконів буде поставлена в Україну до кінця січня. Іматиніб : перша партія в розмірі 546,8 тис. таблеток буде поставлена у січні.

: перша партія в розмірі 546,8 тис. таблеток буде поставлена у січні. Карбоплатин : перша партія в 5,3 тис. флаконів надійде в Україну в січні.

: перша партія в 5,3 тис. флаконів надійде в Україну в січні. Летрозол : 76 тис. таблеток будуть поставлені в січні, також очікуємо гуманітарну допомогу.

: 76 тис. таблеток будуть поставлені в січні, також очікуємо гуманітарну допомогу. Доцетаксел : перші 56,4 тис. флаконів будуть поставлені в Україну до кінця лютого.

: перші 56,4 тис. флаконів будуть поставлені в Україну до кінця лютого. Цисплатин: 51 тис. флаконів будуть поставлені до кінця лютого.

У МЗУ зазначили, що у майбутньому ситуацію із актуальністю даних про залишки та поставки має вирішити запуск системи обліку ліків е-Stock.

"У січні цього року стартував перший пілот збору потреби, повноцінно весь функціонал системи має стати доступним до кінця 2023 року", – кажуть у відомстві.

Нагадаємо, у закладах, які уклали договір з НСЗУ, лікування онкохворих має здійснюватися безоплатно за програмою медичних гарантій.