Блювота та запах ацентону у дітей: що треба знати про ацентомічний синдром

У дітей часом на фоні підвищення ацетону може погіршуватися стан організму.

Про небезпечну хворобу серед дітей розповіла гастроентерологиня Наталія Ячмінська, яка працює у Львівській обласній дитячій клініці "Охматдит".

Вперше це захворювання описали в 1961 році німецькі вчені. Вони дослідили проблему кетонемії в дитячому віці (так звану "ацетонемічну блювоту").

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"Ацетонемічний синдром – це метаболічне порушення, під час якого порушується вуглеводний та жировий обмін, у результаті чого в крові дитини підвищується рівень ацетонових (кетонових тіл). Це призводить до інтоксикації організму", – пояснює лікарка.

Вона зазначає, що хворобу може викликати вірусне захворювання, голодування чи переїдання, вживання незвичної їжі або стрес.

Медикиня розповідає, що зміна кількості кетонових тіл має негативні наслідки:

якщо їхня кількість збільшується, це може спричинити різке падіння рівня глюкози в крові (або глікемія );

); у разі різкого зменшення виникає ацидоз (порушення кислотно-лужного балансу в організмі).

Характерною ознакою є запах ацетону з рота малюка.

Симптомами ацентономічного синдрому є:

нудота та блювання;

діарея чи закреп;

блідий колір шкіри;

слабкість;

підвищення температури;

характерний запах ацетону з рота;

запаморочення.

Лікарка зауважує, що під час блювоти або діареї дитина втрачає велику кількість води та потребує невідкладної допомоги.

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