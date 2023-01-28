Блювота та запах ацентону у дітей: що треба знати про ацентомічний синдром

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 січня 2023

У дітей часом на фоні підвищення ацетону може погіршуватися стан організму. 

Про небезпечну хворобу серед дітей розповіла гастроентерологиня Наталія Ячмінська, яка працює у Львівській обласній дитячій клініці "Охматдит".

Вперше це захворювання описали в 1961 році німецькі вчені. Вони дослідили проблему кетонемії в дитячому віці (так звану "ацетонемічну блювоту").

"Ацетонемічний синдром – це метаболічне порушення, під час якого порушується вуглеводний та жировий обмін, у результаті чого в крові дитини підвищується рівень ацетонових (кетонових тіл). Це призводить до інтоксикації організму", – пояснює лікарка.

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Вона зазначає, що хворобу може викликати вірусне захворювання, голодування чи переїдання, вживання незвичної їжі або стрес.

Медикиня розповідає, що зміна кількості кетонових тіл має негативні наслідки:

  • якщо їхня кількість збільшується, це може спричинити різке падіння  рівня глюкози в крові (або глікемія); 
  • у разі різкого зменшення виникає ацидоз (порушення кислотно-лужного балансу в організмі).

Характерною ознакою є запах ацетону з рота малюка.

Симптомами ацентономічного синдрому є:

  • нудота та блювання;
  • діарея чи закреп;
  • блідий колір шкіри;
  • слабкість;
  • підвищення температури;
  • характерний запах ацетону з рота;
  • запаморочення.

Лікарка зауважує, що під час блювоти або діареї дитина втрачає велику кількість води та потребує невідкладної допомоги.

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