Блювота та запах ацентону у дітей: що треба знати про ацентомічний синдром

У дітей часом на фоні підвищення ацетону може погіршуватися стан організму.
Про небезпечну хворобу серед дітей розповіла гастроентерологиня Наталія Ячмінська, яка працює у Львівській обласній дитячій клініці "Охматдит".
Вперше це захворювання описали в 1961 році німецькі вчені. Вони дослідили проблему кетонемії в дитячому віці (так звану "ацетонемічну блювоту").
"Ацетонемічний синдром – це метаболічне порушення, під час якого порушується вуглеводний та жировий обмін, у результаті чого в крові дитини підвищується рівень ацетонових (кетонових тіл). Це призводить до інтоксикації організму", – пояснює лікарка.
|Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
Вона зазначає, що хворобу може викликати вірусне захворювання, голодування чи переїдання, вживання незвичної їжі або стрес.
Медикиня розповідає, що зміна кількості кетонових тіл має негативні наслідки:
- якщо їхня кількість збільшується, це може спричинити різке падіння рівня глюкози в крові (або глікемія);
- у разі різкого зменшення виникає ацидоз (порушення кислотно-лужного балансу в організмі).
Характерною ознакою є запах ацетону з рота малюка.
Симптомами ацентономічного синдрому є:
- нудота та блювання;
- діарея чи закреп;
- блідий колір шкіри;
- слабкість;
- підвищення температури;
- характерний запах ацетону з рота;
- запаморочення.
Лікарка зауважує, що під час блювоти або діареї дитина втрачає велику кількість води та потребує невідкладної допомоги.
Читайте також: Як говорити з дітьми про інвалідність: поради МОЗ