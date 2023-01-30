Врятував п’ятьох людей: у Львові пересадили легені, серце, печінку та дві нирки від посмертного донора

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
8559
30 січня 2023

У Львові п’ятьом пацієнтам пересадили здорові органи 54-річного чоловіка у якого трапився інсульт.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

У мешканця Львівщини, в якого трапився інсульт лікарі констатували смерть мозку. Рідні чоловіка погодилися віддати його органи для порятунку інших, що і врятувало життя п’ятьом людям.

Реклама:

Легені, вдруге в Історії Україні пересадили 56-річному киянину Олексію, ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС, який виховує 8-річного сина. Операція минула успішно. 

 Операція з пересадки органів. Фото: Львівська міська рада

"Історичну операцію виконала наша команда. Операція тривала 16 годин, легені пересадили через мінідоступ та без задіяння апарату штучного кровообігу. Пацієнт почувається чудово", зазначили медики Першого медичного об’єднання Львова.

Донорське серце отримав 48-річний Олександр. Його серце через недугу не могло перекачувати кров, тож без донорського органу він не мав шансу на життя.

Печінку пересадили 50-річному Валерію. У нього був цироз печінки, що спричинив вірусний гепатит С (захворювання печінки).

Нирки отримали 47-річний Іван та 44-річна Любов. Вони хворіли на хронічний гломерулонефрит (запальний процес).

Нагадаємо, у Львові пересадили серце, печінку та нирки донора, який загинув від ДТП.

Реклама:

Читайте також: Посмертно донором печінки став 17-річний хлопець: в Охматдиті врятували дівчину з вродженою хворобою


Реклама:


Реклама:
 2086
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2946
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20752
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій