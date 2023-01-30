Врятував п’ятьох людей: у Львові пересадили легені, серце, печінку та дві нирки від посмертного донора

У Львові п’ятьом пацієнтам пересадили здорові органи 54-річного чоловіка у якого трапився інсульт.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

У мешканця Львівщини, в якого трапився інсульт лікарі констатували смерть мозку. Рідні чоловіка погодилися віддати його органи для порятунку інших, що і врятувало життя п’ятьом людям.

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Легені, вдруге в Історії Україні пересадили 56-річному киянину Олексію, ліквідатору аварії на Чорнобильській АЕС, який виховує 8-річного сина. Операція минула успішно.

Операція з пересадки органів. Фото: Львівська міська рада

"Історичну операцію виконала наша команда. Операція тривала 16 годин, легені пересадили через мінідоступ та без задіяння апарату штучного кровообігу. Пацієнт почувається чудово", – зазначили медики Першого медичного об’єднання Львова.

Донорське серце отримав 48-річний Олександр. Його серце через недугу не могло перекачувати кров, тож без донорського органу він не мав шансу на життя.

Печінку пересадили 50-річному Валерію. У нього був цироз печінки, що спричинив вірусний гепатит С (захворювання печінки).

Нирки отримали 47-річний Іван та 44-річна Любов. Вони хворіли на хронічний гломерулонефрит (запальний процес).

Нагадаємо, у Львові пересадили серце, печінку та нирки донора, який загинув від ДТП.

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