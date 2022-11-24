Посмертно донором печінки став 17-річний хлопець: в Охматдиті врятували дівчину з вродженою хворобою

У київській лікарні "Охматдит" провели унікальну операцію: посмертно донором печінки став 17-річний хлопець.

Він загинув в автокатастрофі, а батьки дали згоду на трансплантацію, повідомили у клініці.

"Моя печінка могла ще працювати лише декілька місяців", – зазначає 19-річна Вероніка, якій пересадили орган.

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Вона розповіла, що про спадкову хворобу Вільсона-Коновалова дізналася у 10 років. Через це захворювання у тканинах накопичується багато міді. Печінка, як природний фільтр, першою бере на себе удар.

Фото: "Охматдит"

Різке погіршення стану здоров'я дівчини лікарі зафіксували у жовтні 2022 року. Аналіз крові показав, що білірубін мав показник понад 200, тобто у 10 разів перевищував верхню межу норми.

Дівчину госпіталізували: вона була дуже слабка, а колір її шкіри змінився на жовтий.

Печінка Вероніки функціонувала на 20%, коли вона потрапила до "Охматдиту". Стан був критичний, тому фахівці вирішили проводити трансплантацію, щоб зберегти її життя.

На родинну трансплантацію подались родичі дівчини, проте це тривалий процес. Тому у клініці Вероніку додали до списку для пошуку посмертних донорів.

В Українському Центрі Трансплант Координації (УЦТК) їй надали перший статус екстреності, тобто найпріоритетнішу позицію для отримання донорського органу.

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За кілька днів донора знайшли на Одещині: 17-річний хлопець загинув у автокатастрофі. Коли лікарі констатували смерть мозку, родичі померлого дозволили трансплантацію органів.

Вероніка, якій пересадили печінку

Команда "Охматдиту" поїхала за печінкою на Одещину.

"Складна логістика та шлях понад 400 км треба було продумати до дрібниць, аби зберегти органи. Поза межами організму печінка може бути придатною для пересадки лише 8 годин.

Кожна трансплантація – це одразу три хірургічні втручання: забір органа у донора, back-table та пересадка реципієнту. Аби зберегти час, друга бригада наших спеціалістів паралельно готувала Вероніку до трансплантації у Києві", – розповіли у клініці.

Дівчина провела в операційній понад 15 годин: операція пройшла успішно.

Органи загиблого хлопця врятували ще 2 життя: одну нирку пересадили 9-річному хлопцю, а іншу – пересадили львівські лікарі.

В "Охматдиті" зазначають, що це перший випадок, коли неповнолітній став донором посмертно.