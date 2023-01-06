В Україні безоплатно лікуватимуть отримані через війну опіки та рубці

В Україні безкоштовно надаватимуть медичні процедури естетичного напрямку людям, які отримали опіки та рубці внаслідок військових дій на території нашої країни.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Безкоштовно отримати допомогу зможуть військові, добровольці, волонтери, цивільні та діти, які отримали опіки та рубці внаслідок військових дій на території України.

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"Це необхідно не тільки з питань естетики та самооцінки, але найперше для того, щоб відновити функцію ураженої частини тіла. Щоб людина могла повернутися до повноцінного життя, не переживати через отримані ушкодження", – розповідає перший заступник міністра охорони здоров‘я Олександр Комаріда.

Ілюстративне фото / Depositphotos

Лікування відбуватиметься в 12 клініках по всій Україні. Пацієнтам потрібно мати підтвердження від лікаря або військово-медичної комісії про отримання непобутової травми.

Звернутися по допомогу можна за телефоном: (066) 906-06-14, на сайті "Неопалимі" або заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Проєкт реалізує Український Волонтерський Центр – неприбуткова громадська організація.

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