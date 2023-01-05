"Нога була вже синя і холодна": лікарі "Охматдиту" врятували кінцівку підлітку з Херсона

У київську лікарню "Охматдит" у грудні доставили 14-річного Артема з Херсона з пораненням ноги.

Кінцівка була вже синя і холодна, проте медикам вдалось відновити кровообіг та врятувати її. Історією поділились у клініці.

Наприкінці листопада, коли звільнили Херсон, росіяни влаштували масований обстріл. На жаль, Артем отримав поранення, коли йшов до підвалу – не встиг сховатися.

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Снаряд розірвався прямо у дворі його будинку. Підліток отримав множинні осколкові поранення ніг та живота.

Момент операції. Фото: "Охматдит"

Спершу його тато відвіз до найближчої лікарні, де Артему надали першу допомогу та врятували життя.

Проте підліток отримав складне поранення, а лікарні у Херсоні були знеструмлені через обстріли. Тому хлопця доставили у столицю на лікування.

"Нога була вже синя і холодна, коли ми приїхали у Київ", – згадує мама хлопчика.

Реабілітація хлопця буде тривалою

Артем був у важкому стані, кілька днів перебував у відділенні інтенсивної терапії.

"Команда спеціалістів Охматдиту відновили хлопцю артерію у нозі, вилучила множинні осколки, відновила непереривність кишківника.

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Через тромби в артерії кровообіг у нозі був мінімальний. Тривалий час у хлопця зберігалась загроза ампутації через те, що значна частина м’язів ноги загинула. Але лікарі змогли зберегти кінцівку хлопцю", – повідомили в лікарні.

За оцінками медиків, попереду на підлітка чекає тривале лікування та реабілітація.

Після півтора місяця перебування в "Охматдиті" Артем вже почувається краще. Хлопець повернувся до улюбленої справи та взяв до рук кларнет.