"Нога була вже синя і холодна": лікарі "Охматдиту" врятували кінцівку підлітку з Херсона

У київську лікарню "Охматдит" у грудні доставили 14-річного Артема з Херсона з пораненням ноги.
Кінцівка була вже синя і холодна, проте медикам вдалось відновити кровообіг та врятувати її. Історією поділились у клініці.
Наприкінці листопада, коли звільнили Херсон, росіяни влаштували масований обстріл. На жаль, Артем отримав поранення, коли йшов до підвалу – не встиг сховатися.
Снаряд розірвався прямо у дворі його будинку. Підліток отримав множинні осколкові поранення ніг та живота.
|Момент операції. Фото: "Охматдит"
Спершу його тато відвіз до найближчої лікарні, де Артему надали першу допомогу та врятували життя.
Проте підліток отримав складне поранення, а лікарні у Херсоні були знеструмлені через обстріли. Тому хлопця доставили у столицю на лікування.
"Нога була вже синя і холодна, коли ми приїхали у Київ", – згадує мама хлопчика.
|Реабілітація хлопця буде тривалою
Артем був у важкому стані, кілька днів перебував у відділенні інтенсивної терапії.
"Команда спеціалістів Охматдиту відновили хлопцю артерію у нозі, вилучила множинні осколки, відновила непереривність кишківника.
Через тромби в артерії кровообіг у нозі був мінімальний. Тривалий час у хлопця зберігалась загроза ампутації через те, що значна частина м’язів ноги загинула. Але лікарі змогли зберегти кінцівку хлопцю", – повідомили в лікарні.
За оцінками медиків, попереду на підлітка чекає тривале лікування та реабілітація.
Після півтора місяця перебування в "Охматдиті" Артем вже почувається краще. Хлопець повернувся до улюбленої справи та взяв до рук кларнет.
|Артем повернувся до музики
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