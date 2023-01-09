Педіатри США радять активно лікувати дітей від ожиріння

Тетяна Денисенко
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9 січня 2023

З’явилися нові рекомендації Американської академії педіатрії щодо лікування дітей від ожиріння.

Про це повідомляє AP NEWS.

Дітей з надмірною вагою радять обстежувати та лікувати на ранніх стадіях. Медикаментозне втручання рекомендують віком від 12 років. Хірургічне – для тих, кому вже виповнилося 13 років.

Медики мають на меті змінити погляд на ожиріння як на "особисту проблему, можливо, невдачу людини",  – сказала докторка Сандра Хассінк, медична директорка Інституту здорової ваги AAP.

 Фото: londondeposit/Depositphotos

"Це теж саме, коли у вас астма, а тепер у нас є інгалятор",   сказала Хассінк.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, від ожиріння страждають майже 20% дітей та підлітків у США та близько 42% дорослих.

За словами Аарона Келлі, співдиректора Центру педіатричної медицини ожиріння при Університеті Міннесоти, рекомендації враховують, що ожиріння є біологічною проблемою і що це складне, хронічне захворювання.

"Ожиріння це не проблема стилю життя. Це не хвороба способу життя. Воно переважно виникає через біологічні фактори", – сказав він.

Ці рекомендації з'явилися після виникнення нових медикаментозних методів лікування ожиріння у дітей, а також після схвалення наприкінці минулого місяця щотижневих ін'єкцій препарату "Семаглютид" для використання у дітей віком від 12 років і старших. Його різні дози також використовуються під іншими назвами для лікування діабету. 

Нещодавнє дослідження, опубліковане в New England Journal of Medicine, показало, що препарат "Семаглютид", вироблений компанією Ново Нордіск, допоміг підліткам знизити індекс маси тіла в середньому приблизно на 16%, що краще, ніж результати у дорослих.

Він впливає на те, як шляхи між мозком і кишківником регулюють енергію, сказав доктор Джастін Райдер, дослідник ожиріння в дитячій лікарні Лур'є в Чикаго.

Один з експертів з дитячого ожиріння застеріг, що хоча дітей з ожирінням необхідно лікувати рано та інтенсивно, він стурбований тим, що деякі лікарі можуть занадто швидко перейти до ліків або хірургічного втручання.

Нагадуємо, науковці довели, що часті відволікання на соцмережі впливають на мозок підлітків.

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