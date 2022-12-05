Як пандемія COVID-19 вплинула на мозок підлітків – дослідження

Мозок американських підлітків фізично змінився під час пандемії COVID-19.

Він старіє швидше, ніж зазвичай, йдеться в новому дослідженні американських вчених, пише СNN.

Молоді учасники дослідження також повідомили про більш серйозні симптоми тривоги, депресії та посилення відчуття смутку, низьку самооцінку та проблеми з регулюванням емоцій після першого року пандемії.

Десятки досліджень показали, що психічне здоров’я підлітків постраждало під час пандемії. Мільйони дітей через COVID-19 втратили рідних, підлітки не мали можливості ходити до школи, спілкуватися з друзями, налагоджувати контакти, а їхні батьки лишилися без роботи.

Дослідження, опубліковане у журналі Biological Psychiatry: Global Open Science, є одним із перших, у якому розглядаються фізичні зміни в мозку, викликані стресом і тривогою.

Вчені намагалися зрозуміти гендерні відмінності депресії серед підлітків.

Вісім років тому вони задумали кожні два роки робити МРТ 220 дітям віком від 9 до 13 років. Команда виконала дві серії сканувань, однак пандемія перервала дослідження.

Команда вирішила, що було б цікаво вивчити вплив такої стресової події, як пандемія на розвиток мозку дітей.

Дослідники порівняли результати досліджень 128 дітей однакової демографічної категорії, включаючи стать, вік, схильність до стресу та соціально-економічний статус.

Вони виявили, що мозок дітей, які пережили перший рік пандемії, старший за їхній хронологічний вік. Мозок дитини з часом змінюється природно, але дослідження показали, що ці фізичні зміни можуть пришвидшитися, коли людина переживає значні труднощі в дитинстві.

Зокрема, у людей, які зазнали насильство, зневагу, бідність та сімейних проблем на ранньому етапі життя, мозок старіє швидше, і вони можуть мати проблеми з психічним здоров’ям згодом.

Ян Готліб, провідний автор нового дослідження, сказав, що дослідницька група очікувала знайти проблеми з тривогою, депресією та внутрішніми проблемами, однак не думала, що лише рік пандемії буде мати настільки виражений вплив на мозок.

Дослідницька група планує робити МРТ тим самим дітям пізніше, щоб відстежити розвиток їхнього мозку. Існує ймовірність того, що зміни могли бути лише негайною реакцією на стресор, і з часом стан дітей нормалізується.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що вплив пандемії COVID-19 був настільки сильний, що міг змінити особистості молодих людей.