Пересадили нерв зі стегна на руку: у Львові медики рятують пораненому військовому чутливість пальців

Львівські медики провели складну операцію з пересадки нерва 44-річному військовому, який отримав важке кульове поранення під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Чоловік міг втратити здатність рухати пальцями руки.

Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Уродженець Херсону Сергій у перші дні повномасштабної війни пішов добровольцем у військо. Хотів захистити рідних, які залишались в рідному місті.

Кульове поранення кисті руки чоловік отримав у серпні під час одного з боїв. Куля пройшла навиліт.

Операція пораненого військового. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Для зупинки кровотечі, наклав собі стискаючу пов’язку. З нею проходив три дні.

Тоді перестав відчувати мізинець та безіменний палець правої руки. Медики пояснюють, що це був наслідок ушкодження нерва.

"Була сильна кровотеча, але покинути поле бою я просто не міг", – згадує згадує Сергій.

Він воював до часу, коли українські військові зайшли в Херсон. Обійнявши рідних, які довгий час перебували в окупації, поїхав до Львова на лікування.

Пересадка нерва для відновлення чутливості пальців. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Після низки обстежень та консультацій лікарі повідомили, що можна відновити чутливість двох пальців. Потрібна операція з пересадки нерва.

Під час процедури хірурги нерв зі стегна Сергія та пересадили його на руку. Операція минула без ускладнень.

Про остаточний успіх говорити зарано, аби нерв прижився і відновилася чутливість пальців потрібно кілька місяців.

"Війна ще не закінчилась, піду далі захищати свою Батьківщину" – каже оптимістично налаштований військовослужбовець.

Нагадаємо,у Львові пересадили легені, серце, печінку та дві нирки від посмертного донора.