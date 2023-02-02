Пересадили м'язи зі спини на голову: чоловіку з Херсона провели надскладну операцію

55-річний Михайло з Херсону дивом вижив після обстрілу росіян: вони випустили у його будинок 2 ракети.

Щоб врятувати життя чоловіку, медики провели надскладну операцію, повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

З-під завалів будинку Михайла витягнув молодший син Андрій. Він зараз доглядає батька в лікарні.

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У чоловіка була розірвана щока, перелом руки та множинні забої та опіки. Найважчий – опік голови, шкіри на черепі не залишилось.

Михайло після операції. Фото: "Незламні"

Херсонця доставили спершу до лікарні Кривого Рогу. Там у відділенні реанімації він провів 3 тижні. Потім його евакуювали до Львова.

Хірурги за пів року провели понад 30 операції, щоб стабілізувати стан пацієнта. Однак, рана на голові лишалась небезпечною: через неї до мозку могла потрапити інфекція.

Її треба було термінового закрити м’язовою тканиною. Але медики в Україні ніколи не мали досвіду у проведенні таких реконструктивних операцій. Треба було пересадити м'язову тканину зі спини на голову.

"Допомогти львів’янам зголосилися канадійці, однак з’ясувалося – в Україну приїхати не готові, готові – до Польщі. Відтак українські медики з пацієнтом вирушили туди. До клініки польського містечка Челядзь від Львова – 400 км", – розповіли у клініці.

Дорога не виявилась складною для пацієнта. Операція тривала 12 годин і завершилась успішно.

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Медики відділили клапоть найширшого м’яза спини та пересадили його на оголений череп. Судини, розміром з людську волосину, зшивали під мікроскопом.

Пацієнт після складної операції

Вже за тиждень Михайло повернувся до Львова.

"Дуже приємно бачити, що пацієнт. який фактично був на грані смерті, встає на ноги і може нормально соціально адаптуватися", – каже керівник напрямку хірургії Центру "Незламні" Гнат Герич.

Лікар зазначає, що м'язова тканина прижилась. З чоловіком наразі працюють фізичні терапевти, а попереду у нього кілька косметичних операцій на обличчі.

До війни Михайло працював музикантом у Херсонському будинку творчості. І медики оптимістично зазначають, що вже незабаром він зможе повернутися до музики.