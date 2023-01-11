Лікарі пришили палець хлопчику, який він відрубав під час окупації Київщини

Під час окупацій Київщини 9-річний хлопець ледь не втратив 2 пальці на руці.
Медики з "Охматдиту" змогли "пришити" один з них, повідомили у клініці.
Інцидент трапився у березні в селі Димер, коли частина Київської області перебувала під російською окупацією. Ворожі солдати не пропускали на українську територію навіть "швидкі".
Одного весняного дня 9-річний хлопець побачив, як його тато рубав дрова та вирішив допомогти. Через необережні дії він відрубав фаланги на 2 пальцях.
|Огляд лікарів. Фото: "Охматдит"
Дитині була потрібна термінова медична допомога, і тато хлопчика вирішив йти напролом. Їм вдалося вирватись з окупації через ворожі блок-пости, а після того – одразу поїхали до "Охматдиту".
У клініці провели реплантацію одного пальця. Тобто "пришили" його.
"Реплантація – це повторне приєднання мікрохірургічним способом повністю відсіченої частини кінцівки. Команда відділення налагодила весь процес, щоб допомогти більшій кількості пацієнтів. Річ у тому, що реплантація вимагає різних фахівців для проведення всіх етапів лікування", – пояснює завідувач відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії Валерій Бовкун.
На іншому пальці був відрізаний маленький сегмент – нігтьова фаланга. Там вкрай мало судин, тому приживити її не вийшло.
|Хлопчик з татом, яким вдалось втекти від окупації
Нагадаємо, нещодавно команда медиків "Охматдиту" врятувала підлітку з Херсона ногу після осколкового поранення. Кінцівка була синя і холодна, але лікаря вдалось відновити кровообіг.
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