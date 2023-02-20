У МОЗ нагадали переваги грудного вигодовування під час війни

В умовах війни, відключень води та електрики материнське молоко – це найбезпечніша та найзручніша їжа для малюка.
Про це нагадують у Міністерстві охорони здоров'я.
Медики наголошують, що материнське молоко має безліч переваг над будь-якою дитячою сумішшю:
- містить усі необхідні вітаміни та мікроелементи для збалансованого розвитку дитини;
- повністю забезпечує потреби дитини у харчуванні та рідині протягом перших шести місяців життя;
- містить антитіла для захисту дитини від хвороб;
- молозиво є своєрідною "першою імунізацією", яка захищає маля від хвороб;
їжа, яка завжди з вами та під рукою.
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У МОЗ нагадують, що дитячої суміші може просто не бути в продажі, тому саме грудне вигодовування іноді може врятувати життя немовляти.
Фахівці пояснюють:
- грудне молоко не зникає через стрес;
- якість молока не змінюється через почуття тривоги, паніки чи стресу;
- якщо матір недостатньо харчується, вона може продовжити годувати грудьми;
- вигодовування найбільш гігієнічно безпечний спосіб годувати дитину, адже не потрібно мити чи кип’ятити посуд.
- фізичний контакт під час годування грудьми заспокоює як дитину, так і маму.
"Годувати дитину грудьми можна до 2 років і довше. Зараз дуже важливо зберегти та продовжити грудне вигодовування, адже від цього може залежати життя немовляти!", – зазначають на сторінці МОЗ.
Нагадаємо, під час воєнних дій грудне вигодовування це не лише зручніше, але й безпечніше. Оскільки у сховищах не має можливості підігріти питну або прокип’ятити проточну воду, помити та простерилізувати посуд.
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