У МОЗ нагадали переваги грудного вигодовування під час війни

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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20 лютого 2023

В умовах війни, відключень води та електрики материнське молоко – це найбезпечніша та найзручніша їжа для малюка. 

Про це нагадують у Міністерстві охорони здоров'я.

Медики наголошують, що материнське молоко має безліч переваг над будь-якою дитячою сумішшю:

  • містить усі необхідні вітаміни та мікроелементи для збалансованого розвитку дитини;
  • повністю забезпечує потреби дитини у харчуванні та рідині протягом перших шести місяців життя;
  •  містить антитіла для захисту дитини від хвороб;
  •  молозиво є  своєрідною "першою імунізацією", яка захищає маля від хвороб;
    їжа, яка завжди з вами та під рукою.
 Фото: t.tomsickova/Depositphotos

У МОЗ нагадують, що дитячої суміші може просто не бути в продажі, тому саме грудне вигодовування іноді може врятувати життя немовляти.

Фахівці пояснюють:

  • грудне молоко не зникає через стрес;
  • якість молока не змінюється через почуття тривоги, паніки чи стресу;
  • якщо матір недостатньо харчується, вона може продовжити годувати грудьми;
  • вигодовування найбільш гігієнічно безпечний спосіб годувати дитину, адже не потрібно мити чи кип’ятити посуд.
  • фізичний контакт під час годування грудьми заспокоює як дитину, так і маму.

"Годувати дитину грудьми можна до 2 років і довше. Зараз дуже важливо зберегти та продовжити грудне вигодовування, адже від цього може залежати життя немовляти!", – зазначають на сторінці МОЗ.

Нагадаємо, під час воєнних дій грудне вигодовування це не лише зручніше, але й безпечніше. Оскільки у сховищах не має можливості підігріти питну або прокип’ятити проточну воду, помити та простерилізувати посуд. 

Читайте також: Як годувати грудну дитину і чим замінити суміш під час війни? Поради лікарки


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