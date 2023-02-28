Анафілактичний шок і звикання до ліків: чим загрожує самолікування зубного болю

Самолікування зубного болю може бути вкрай небезпечним для здоров’я людини і призвести до появи супутніх захворювань або незворотних наслідків для організму.

Про це повідомляють у Міністерстві здоров’я України.

"Попри те, що виробники ліків кожній інструкції попереджають про його небезпечність, тисячі людей порівнюють власні симптоми з даними інтернет-ресурсів і приймають препарати самостійно", – наголошують медики.

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У МОЗ нагадали, чим небезпечне самолікування:

існує ризик виникнення серйозних побічних реакцій – від легкого запаморочення чи нудоти до незворотних та навіть летальних наслідків;

передозуванням – у разі вживання неправильної кількості чи несумісності ліків;

набуттям стійкості до певних препаратів: їхній ефект може поступово знижуватися або ж зовсім зникнути;

некоректним застосуванням ліків через відсутність спеціальних фахових навичок (йдеться про інʼєкції);

існує ризик виникнення алергічної реакції, навіть анафілактичного шоку, який може загрожувати життю;

низькою ефективністю лікування та як наслідок – задавненням реальної проблеми, яку людина може не помітити;

захворюванням хронічної форми;

існує ризик виникнення вторинних захворювань внаслідок неправильного лікування.

"І це лише незначна частина ризиків, які ви самі провокуєте. Призначення рецептурних ліків – справа медиків", – наголошують у МОЗ..

У відомстві нагадали, що лише лікар може надати найбільш дієву допомогу, призначити рецептурний препарат і виписати електронний або паперовий рецепт на нього.

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