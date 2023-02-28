Анафілактичний шок і звикання до ліків: чим загрожує самолікування зубного болю

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
4775
28 лютого 2023

Самолікування зубного болю може бути вкрай небезпечним для здоров’я людини і призвести до появи супутніх захворювань або незворотних наслідків для організму.

Про це повідомляють у Міністерстві здоров’я України.

"Попри те, що виробники ліків  кожній інструкції попереджають про його небезпечність, тисячі людей порівнюють власні симптоми з даними інтернет-ресурсів і приймають препарати самостійно", – наголошують медики. 

 Фото: AndreyBezuglov/Depositphotos

У МОЗ нагадали, чим небезпечне самолікування:

  • існує ризик виникнення серйозних побічних реакцій – від легкого запаморочення чи нудоти до незворотних та навіть летальних наслідків;
  • передозуванням – у разі вживання неправильної кількості чи несумісності ліків;
  • набуттям стійкості до певних препаратів: їхній ефект може поступово знижуватися або ж зовсім зникнути;
  • некоректним застосуванням ліків через відсутність спеціальних фахових навичок (йдеться про інʼєкції);
  • існує ризик виникнення алергічної реакції, навіть анафілактичного шоку, який може загрожувати життю;
  • низькою ефективністю лікування та як наслідок – задавненням реальної проблеми, яку людина може не помітити;
  • захворюванням хронічної форми;
  • існує ризик виникнення вторинних захворювань внаслідок неправильного лікування.

"І це лише незначна частина ризиків, які ви самі провокуєте. Призначення рецептурних ліків – справа медиків", – наголошують у МОЗ.. 

У відомстві нагадали, що лише лікар може надати найбільш дієву допомогу, призначити рецептурний препарат і виписати електронний або паперовий рецепт на нього. 

Нагадаємо, дослідники з Університету Данді пояснили, чому дорослим, які не потребують екстреної стоматологічної допомоги, достатньо відвідувати стоматолога раз в два роки.

Читайте також: Яку стоматологічну допомогу українці можуть отримати безоплатно: перелік послуг


Реклама:


 5325
КУЛЬТУРА

Мультик, який чекали вісім років. В український прокат вийшла анімація "Мавка. Лісова пісня"

Ганна Щокань, Марія Кабацій
 9560
Суспільство

Як це – бути веганом у війську. Історія командира інженерно-саперної роти полку "Азов" Інженера

Ірина Цехош
 11132
КУЛЬТУРА

"Я зняв фільм проти втоми від України у світі" – Бернар-Анрі Леві

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Мультик, який чекали вісім років. В український прокат вийшла анімація "Мавка. Лісова пісня"

Ганна Щокань, Марія Кабацій
Ілону Маску не дозволили тестувати чіпи на людях
Всеукраїнський рейтинг "Книжка року" назвав переможців
40 зустрічей у 17 регіонах: у Нацполіції прокоментували ситуацію з "ПВК "Редан"
Українська ЛГБТ-активістка Олена Шевченко стала жінкою року за версією TIME
Музей, який має найбільшу колекцію творів Малевича, представив його українцем
Суспільство

Як це – бути веганом у війську. Історія командира інженерно-саперної роти полку "Азов" Інженера

Ірина Цехош
КУЛЬТУРА

"Я зняв фільм проти втоми від України у світі" – Бернар-Анрі Леві