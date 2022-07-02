Яку стоматологічну допомогу українці можуть отримати безоплатно: перелік послуг

В Україні дорослі мають право на безоплатну невідкладну стоматологічну допомогу, а діти – навіть на планову.
У Національній службі здоров'я розповіли, які стоматологічні послуги українці можуть отримати безкоштовно.
"Захворювання зубів та ротової порожнини може впливати на здоровʼя людини: на імунітет, обмін речовин, на слух та зір, спричиняти захворювання серця та серцево-судинної системи, печінки, нирок та багато іншого.
Тож не ігноруйте профілактичні огляди ротової порожнини та не відкладайте лікування зубів", – наголошують у НСЗУ.
|Фото: belchonock/Depositphotos
Тож у межах Програми медичних гарантій 2022 українці можуть безкоштовно отримати таку стоматологічну допомогу:
- первинний огляд та оцінка стану стоматологічного здоров’я дорослих та дітей;
- ургентна та планова допомога дітям до 18 років з необхідними супутніми інструментальними дослідженнями (внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія, що проводяться у закладі) та своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування;
- ургентна допомога дорослим зі своєчасним знеболенням;
- хірургічні втручання під час надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям;
- обовʼязкові медичні профілактичні огляди школярів, а також дітей до 6 років.
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Зазначимо, ургентною називають медичну допомогу задля усунення гострого болю та лікування станів, що загрожують життю. У стоматології це:
- пульпіт,
- перелом зуба,
- невралгія трійчастого нерва,
- хімічний опік слизової рота,
- слинокам’яна хвороба,
- карбункули,
- фурункули,
- травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.
Водночас планова стоматологічна допомога надається, коли життю людини нічого не загрожує, однак певна проблема все одно потребує медичного втручання. Наприклад, лікування карієсу, чистка зубного каменя тощо.
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Які послуги не є безкоштовними для дорослих?
Планова стоматологічна допомога для дорослих – платна. Послуги лікаря треба оплачувати офіційно у касі медзакладу за тарифом, що встановлює власник лікарні/клініки.
Водночас Програма медичних гарантій 2022 не покриває послуги протезування та ортодонтії ні дорослим, ні дітям.
Як отримати безоплатну стоматологічну допомогу?
Як пояснюють в НСЗУ, направлення до стоматолога може виписати сімейний лікар. Однак отримати меддопомогу можна і без направлення, за самозверненням до відповідного фахівця: стоматолога, дитячого стоматолога, стоматолога-хірурга тощо.
Для цього необхідно зателефонувати до контакт-центр НСЗУ та з'ясувати адреси й контакти найближчих закладів, що уклали договір з Національною службою здоровʼя України на надання стоматологічної допомоги. Після цього треба лише зателефонувати до медзакладу та записатися на прийом.
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