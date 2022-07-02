Яку стоматологічну допомогу українці можуть отримати безоплатно: перелік послуг

В Україні дорослі мають право на безоплатну невідкладну стоматологічну допомогу, а діти – навіть на планову.

У Національній службі здоров'я розповіли, які стоматологічні послуги українці можуть отримати безкоштовно.

"Захворювання зубів та ротової порожнини може впливати на здоровʼя людини: на імунітет, обмін речовин, на слух та зір, спричиняти захворювання серця та серцево-судинної системи, печінки, нирок та багато іншого.

Тож не ігноруйте профілактичні огляди ротової порожнини та не відкладайте лікування зубів", – наголошують у НСЗУ.

Тож у межах Програми медичних гарантій 2022 українці можуть безкоштовно отримати таку стоматологічну допомогу:

первинний огляд та оцінка стану стоматологічного здоров’я дорослих та дітей;

ургентна та планова допомога дітям до 18 років з необхідними супутніми інструментальними дослідженнями (внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія, що проводяться у закладі) та своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування;

ургентна допомога дорослим зі своєчасним знеболенням;

хірургічні втручання під час надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям;

обовʼязкові медичні профілактичні огляди школярів, а також дітей до 6 років.

Зазначимо, ургентною називають медичну допомогу задля усунення гострого болю та лікування станів, що загрожують життю. У стоматології це:

пульпіт,

перелом зуба,

невралгія трійчастого нерва,

хімічний опік слизової рота,

слинокам’яна хвороба,

карбункули,

фурункули,

травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

Водночас планова стоматологічна допомога надається, коли життю людини нічого не загрожує, однак певна проблема все одно потребує медичного втручання. Наприклад, лікування карієсу, чистка зубного каменя тощо.

Які послуги не є безкоштовними для дорослих?

Планова стоматологічна допомога для дорослих – платна. Послуги лікаря треба оплачувати офіційно у касі медзакладу за тарифом, що встановлює власник лікарні/клініки.

Водночас Програма медичних гарантій 2022 не покриває послуги протезування та ортодонтії ні дорослим, ні дітям.

Як отримати безоплатну стоматологічну допомогу?

Як пояснюють в НСЗУ, направлення до стоматолога може виписати сімейний лікар. Однак отримати меддопомогу можна і без направлення, за самозверненням до відповідного фахівця: стоматолога, дитячого стоматолога, стоматолога-хірурга тощо.

Для цього необхідно зателефонувати до контакт-центр НСЗУ та з'ясувати адреси й контакти найближчих закладів, що уклали договір з Національною службою здоровʼя України на надання стоматологічної допомоги. Після цього треба лише зателефонувати до медзакладу та записатися на прийом.