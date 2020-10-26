Якщо ви здорові, не потрібно ходити до стоматолога щопівроку: дослідження

Для дорослих, які не потребують екстреної стоматологічної допомоги, достатньо відвідувати стоматолога раз в два роки.

Йдеться у дослідженні Університету Данді, яке опрацювало результати стоматологічних оглядів 1736 пацієнтів.

Британські дослідники стверджують, що планові шестимісячні огляди не покращують здоров’я порожнини рота, а лише призводять до витрат ресурсів. Зокрема, грошей із кишень пацієнтів.

Це дослідження може також заспокоїти тих пацієнтів, які пропустили свої планові стоматологічні огляди через пандемію COVID-19.

Результати дослідження актуальні лише для дорослих осіб з добрим здоров'ям зубів і не стосуються дітей чи людей, які потребують ургентного стоматологічного лікування.

Для дорослих, які не потребують екстреної стоматологічної допомоги, достатньо відвідувати стоматолога раз в два роки. Фото: tonodiaz Depositphotos

Університет Данді, Університет Манчестера та Cochrane Oral Health провели систематичний огляд, щоб визначити найкращий інтервал часу між стоматологічними оглядами для підтримання гарного здоров'я порожнини рота.

Кажуть, шість місячних інтервалів занадто часто для здорових дорослих.

"Огляд показує, що поточна практика планування шестимісячних оглядів для всіх пацієнтів не покращує здоров'я порожнини рота, – зазначає Патрік Фі з Університету Данді, який очолив дослідження.

Поточну практику шестимісячних оглядів можна вважати неефективним використанням ресурсів медичної системи, додаючи непотрібні витрати на послуги пацієнтів та медичних служб за відсутності вигоди в стані здоров’я зубів".

Остання стоматологічна статистика Медичної служби Великої Британії за 2019/20 рік виявила, що лише 49,6% дорослих відвідували стоматолога за попередні два роки, не кажучи вже про шість місяців

Незважаючи на це, огляди виконують функцію скринінгу на рак порожнини рота, наголосила Британська стоматологічна асоціація MailOnline.

На думку експертів з Університету Данді, існує давня міжнародна дискусія щодо ідеальної частоти стоматологічних оглядів.

Традиційно стоматологи рекомендують своїм пацієнтам приходити на огляди два рази на рік, навіть незважаючи на те, що ризик розвитку стоматологічних захворювань у кожної людини різний.

Але з 2004 року Національний інститут досконалості здоров’я та догляду Британії рекомендує інтервали перевірок на основі індивідуальних стоматологічних обставин людини – відомих як огляди на основі "ризику".

Ці інтервали, які можуть становити від трьох до 24 місяців, враховують ризик розвитку захворювання зубів та порожнини рота.

Незважаючи на це, більшість практик продовжують заохочувати дорослих планувати зустрічі через регулярні проміжки часу в шість місяців, щоб якомога швидше знайти якісь проблеми.

Науковий керівник Британської стоматологічної асоціації професор Деміен Уолмслі зауважує: "Кожен пацієнт унікальний, тому частота ваших призначень повинна базуватися на вашому здоров'ї порожнини рота, після належної оцінки ризику.

Планові огляди дають стоматологам можливість усунути загальні проблеми – від розпаду до раку порожнини рота пацієнти завжди отримують кращі результати, коли ознаки сигналізації виявляються рано".

У серпні Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що люди не повинні ходити на прийом до стоматолога, якщо вони не є терміновими через коронавірус.

Стоматолог ВООЗ Бенуа Варенн сказав, що ризик, який представляють процедури, що застосовуються стоматологами, занадто погано вивчений, щоб люди могли починати відвідувати нетермінові прийоми.

Процедури, що включають повітряні та водні спреї, ультразвукове очищення та полірування, можуть призвести до того, що коронавіруси у повітря виходитимуть з ротової порожнини пацієнта.

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