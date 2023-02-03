Які безкоштовні медпослуги можуть отримати онкопацієнти – пояснює НСЗУ

У 2022 році сімейні лікарі допомогли виявити злоякісні новоутворення у понад 219 тис. українців.

Про це повідомили у Національній службі здоров’я України.

"Сімейний лікар – перший, хто вчасно допоможе виявити онкозахворювання. Лікар первинки може виписати направлення на необхідні аналізи та інструментальні дослідження", – говорять у НСЗУ.

Минулого року лікарі первинної медичної допомоги дали направлення до онкологів 342 тисячам дорослим пацієнтам і майже 12 тисячам дітей.

Які медичні послуги може отримати людина з підозрою на онкозахворювання та зі встановленим діагнозом?

Діагностика

Безоплатними за направленням є 6 досліджень для раннього виявлення онкології.

А саме:

мамографія;

цистоскопія;

гістероскопія;

бронхоскопія;

колоноскопія;

гастроскопія.

Лікарі радять проходити ці обстеження регулярно пацієнтам після 40 (мамографія, колоноскопія) та 50 років (всі інші).

Мурал на стіні Національного інституту раку. Фото: Shukach/Хорт

У 2022 році за Програмою медичних гарантій мамографію зробили понад 287 тис. українців, гістероскопію – понад 18 тис., гастроскопію – понад 182,8 тис., колоноскопію – майже 61 тис., цистоскопію – 18 тис., бронхоскопію – 12 тисяч осіб.

Також пацієнт з підозрою на онкологічне захворювання має право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах.

Йдеться про:

аналіз крові;

аналіз спинномозкової рідини;

інструментальні дослідження (МРТ і КТ, зокрема з внутрішньовенним контрастуванням, УЗД, рентген-дослідження, сцинтиграфія, тощо).

Зробити аналізи або обстеження можна в спеціалізованих онкозакладах, або у багатопрофільних клінічних лікарнях.

Адреси закладів можна дізнатися за номером контакт центру НСЗУ 16-77. Або за допомогою дашборда на сайті НСЗУ.

Хіміотерапія, радіологічне лікування і операція

Пацієнт з підтвердженим онкологічним діагнозом має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах.

Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ тощо). А також ліки, інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення.

Променева та хіміотерапія, включаючи витратні матеріалі та медикаментозну підтримку, є безкоштовними.

Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання – воно також безоплатне і покривається пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах". В безоплатну допомогу включена анестезія, всі витратні матеріали та обстеження.

Торік хіміотерапевтичне лікування за Програмою медгарантій отримали понад 81,5 тис. людей, а радіологічне лікування – 31 тисяч осіб.

Пацієнти з гематологічними та онкогематологінчими захворюваннями також мають право на лікування методом еферентної терапії або із застосуванням аферезу клітин крові, трансфузійну підтримку, інтенсивну терапію, кисневу підтримку і знеболення.

У 2022 році лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань отримали за Програмою медгарантій понад 23 тис. пацієнтів.

Ліки

Пацієнти з онкологією забезпечуються ліками за кількома напрямами, зокрема і дорогвартісними, які централізовано закуповує держава.

Перелік ліків можна наведений на сайті Верховної Ради, медзаклади також мають публікувати списки наявних безкоштовних препаратів на своїх сайтах та інформаційних стендах в приміщенні лікарні.

За розподіл ліків у регіонах відповідають обласні департаменти охорони здоров’я. Також перевірити їх наявність у закладі можна за допомогою сервісу Є-ліки.

Також пацієнти у стаціонарі забезпечуються безоплатними ліками з Національного переліку. Перевірити, чи входять призначені препарати до Нацпереліку, можна на сайті або у мобільному додатку "Ліки Контроль". Інформацію про наявність цих ліків медзаклади також мають періодично оновлювати на своїх сайтах та на стендах у приміщенні лікарні.

Супровід, реабілітація та паліативна допомога

Коли пацієнт з онкологією досягає ремісії, його супровід також безоплатний за Програмою медичних гарантій.

Лікар може направити пацієнта на реабілітацію в амбулаторних або стаціонарних умовах.

Якщо пацієнт потребує паліативної допомоги, він може отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.

"Здоров’я – це не те, що можна відкласти на потім. Особливо, коли це онкологічні захворювання. В Україні діагностика, лікування та ліки включені в Програму медгарантій і безоплатні для пацієнтів з підозрою чи встановленим онкодіагнозом. Цьогоріч лікування онкозахворювань передбачено понад 6,5 млрд грн та майже 525,5 на раннє виявлення", – зазначила Голова НСЗУ Наталія Гусак.

4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку.