Інститут раку уклав договір з НСЗУ: які послуги будуть безоплатні для онкопацієнтів

Національний інститут раку уклав договір із Національною службою здоров’я України.

Відтепер пацієнти НІР зможуть безоплатно отримувати медичні послуги за різними пакетами, повідомляє Інститут.

За Програмою медичних гарантій, НІР та НСЗУ підписали договір на 16 пакетів загальною сумою майже 441 млн грн.

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Договір з НСЗУ дасть можливість зменшити фінансове навантаження на онкопацієнтів.

"Це відкриває інституту нові можливості для розвитку. Лікарі отримують гідну оплату праці, пацієнти – якісні послуги, сервіс та піклування.

Вже плануємо перші надходження від НСЗУ направити на закупівлю лабораторних реактивів та реагентів, а саме – контрастних речовин, що зменшить тягар на хворих", – зазначила директорка Національного інституту раку Олена Єфіменко.

Які послуги будуть безкоштовними для пацієнтів Національного інституту раку

✅ Пакети з раннього виявлення онкозахворювань (мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія);

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✅ хіміотерапевтичне лікування;

✅ радіологічне лікування;

✅ діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями;

✅ стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;

✅ мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям;

✅ хірургічні операції в стаціонарних умовах;

✅ хірургічні операції в умовах стаціонару одного дня;

✅ медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах;

✅ стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій.

Як безоплатно отримати допомогу в Інституті раку

Фото: НІР

Українці можуть отримувати медичну допомогу в будь-якому медзакладі країни, який має договір з НСЗУ.

Тобто будь хто, хто обрав своєю лікарнею НІР, незалежно від місця реєстрації можуть приїздити для безоплатної допомоги за пакетами. Це може бути як первинний, так і вторинний візит.

Пацієнти з підтвердженим діагнозом в іншому медзакладі також можуть отримати іншу думку лікаря-спеціаліста. Щоб пройти діагностику в НІР, потрібно звернутись за направленням до лікаря .

. Для того, щоб безоплатно отримати послугу в НІР за обраним пакетом, у пацієнта має бути електронне направлення від сімейного лікаря , або лікаря онколога з регіональних онкоцентрів (під час воєнного стану дозволяється паперове направлення з печаткою закладу, що містить ЄДРПОУ).

, або з регіональних онкоцентрів (під час воєнного стану дозволяється паперове направлення з печаткою закладу, що містить ЄДРПОУ). Маючи електронне направлення пацієнт може телефоном записатися до лікаря-консультанта через кол-центр інституту за номером: 044 293 21 50. Або звернутися відразу в реєстратуру поліклініки на першому поверсі.

Реєстратура працює з 8:00 до 15:00 під час воєнного стану.

Консультативний прийом лікарів проходить з 08:00 до 14:36 під час війни.

НІР нагадує, що у клініці інституту пацієнти можуть зробити понад 40 видів досліджень: гематологічні, загальноклінічні, цитологічні тощо.

Також у клініці проводять ендоскопічні дослідження онкологічної патології на ранніх стадіях, для перевіреної та точної діагностики передракових станів шлунково-кишкового тракту та дихальних шляхів.

"Лабораторні дослідження призначаються не тільки для встановлення та підтвердження діагнозу, диференціальної діагностики захворювань, а і під час лікування, для оцінки ефективності та корегування терапії", – додають у медзакладі.

Нагадаємо, раніше Національний інститут раку був єдиним закладом серед всіх онкоцентрів країни, де не працювала Програма медичних гарантій.

Тепер після реорганізації у закладі будуть зміни. Що означає договір з НСЗУ та реорганізація НІР для лікарів і пацієнтів, пояснював головний лікар Андрій Безносенко.

Також у Медзакупівлях назвали час, коли ліки від раку з'являться в аптеках.