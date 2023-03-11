Аналіз крові на тривогу: вчені розробили новий метод діагностики тривожних розладів

Дослідники з США виявили біомаркери крові, за якими можна визначити ризик розвитку тривоги.Таким чином за аналізом крові можна буде передбачити розлади настрою, підвищення тривожності та хвилювання.

Дані дослідження науковців Медичної школи Університету Індіани опублікували у Molecular Psychiatry, повідомляє Science Alert.

"Багато людей страждають від тривоги, яка може бути дуже виснажливою та заважати повсякденному життю.

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Наявність об’єктивного дослідження, через яке можна встановити поточний стан людини, а також майбутній ризик та варіанти лікування, є дуже допоміжним", – пояснює психіатр-нейроболог Олександр Нікулеску.

Під час дослідження науковці використовували методи для виявлення депресії, посттравматичного розладу, біполярного розладу та болі. За тим самим принципом вони аналізували й біомаркери тривожності.

Учасників розділили на три групи.

Перша група складалася з 41 чоловіка та 17 жінок. Їхній рівень тривоги змінювався принаймні один раз від одного візиту до іншого. Ця група дозволила команді шукати можливі біомаркери, які можуть бути пов’язані зі змінами тривоги.

У другій групі було 32 чоловіка і 8 жінок, на їхніх аналізах крові перевіряли біомаркери, за якими можуть прогнозувати тривогу.

У третій групі були 161 чоловік та 36 жінок, які страждали на приступи сильної тривоги. Там дослідники переконались у методі прогнозування станів високої та клінічно серйозної тривоги.

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Науковці підтвердили 19 біомаркерів крові, які можна використовувати для прогнозування змін тривоги.

Цей аналіз допоможе людям з тривожними розладами краще підібрати курс лікування та корегувати його, щоб не викликати звикання.

Також біомаркери передбачають ризик тривожних розладів у майбутньому. Таким чином пацієнти зможуть запобігти тривожним розладам до того, як вони почнуться або повернуться.

"Є люди, які відчувають тривогу, і її не діагностують належним чином, потім у них виникають напади паніки, але вони думають, що у них серцевий напад, і потрапляють у відділення невідкладної допомоги з усіма видами фізичних симптомів. Якщо ми зможемо знати це раніше, то, сподіваюся, ми зможемо уникнути цього болю та страждань і лікувати їх раніше чимось, що відповідає їх профілю", – додає Нікулеску.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли біомаркери, які показують важкість перебігу COVID-19.