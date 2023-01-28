Ліки проти лімфоми: у США затвердили препарат проти рідкісного типу раку крові

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 січня 2023

Управління з продовольства і медикаментів  США (FDA) схвалило препарат Eli Lilly для форми рідкісного раку крові.

Він має назву Jaypirca, йдеться на сайті компанії.

Препарат має доведену ефективність для пацієнтів з рецидивом або рефрактерною (несприйнятливою) мантійно-клітинною лімфомою.

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Це рідкісний тип раку крові, який починається з лейкоцитів у лімфатичних вузлах і агресивно поширюється на інші частини тіла.

 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

"Схвалення Jaypirca є важливим прогресом для пацієнтів з рецидивом або рефрактерним МКЛ, які наразі мають обмежені можливості та історично мали поганий прогноз після припинення лікування ковалентним інгібітор тирозинкінази Брутона (ВТК)", – сказав професор онкологічного центру Техаського університету Майкл Ван.

Схваленню препарату передували клінічні дослідження. З 120 пацієнтів, які перебували ранній та середній стадії, 50% відреагували на препарат, а 13% досягли ремісії.

Дослідники оцінювали ефективність дози 200 мг як максимально допустиму кількість препарату на добу, але до появи токсичності для інших систем організму.

Очікується, що пацієнти з мантійно-клітинною лімфомою, які пройшли щонайменше два курси хіміотерапії, зможуть придбати препарат найближчими тижням, повідомляє Reuters. 

Гуртова вартість становитиме 21 тисячу доларів США на місяць за дозу 200 мг. 

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У компанії очікують, що впродовж року FDA схвалить ще 4 препарати, одним з яких є ліки проти ожиріння. 

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