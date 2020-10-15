Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Від часу появи COVID-19 до нинішнього дня науковці з усього світу пробують дослідити невідомий коронавірус та його особливості.

Зараз є чимало напрямків, пов'язаних з коронавірусною хворобою, які ще потребують вивчення: від незвичайних симптомів та методів виявлення до способів зараження і тривалості наявності в організмі антитіл.

Варто зауважити, що зараз ми знаємо про COVID-19 значно більше, ніж на початку пандемії.

Проте дослідження тривають.

Тому "Українська правда. Життя" зібрала нещодавні наукові роботи, опубліковані у серпні-жовтні 2020 року, які можуть більше розповісти про коронавірус.

Коронавірус може жити на шкірі людини довше, ніж грип



Коронавірус може триматися на шкірі людини до дев'яти годин, а вірус грипу – менше двох.

Такого висновку дійшли вчені Кітонського медичного університету, провівши експеримент із шкірою та слизовою оболонкою людини.

Клітини шкіри були змішані із зразками коронавірусу та вірусу грипу А, який також поширюється крапельним шляхом та при контакті з людьми.

При цьому обидва віруси були повністю видалені протягом 15 секунд за допомогою дезінфікуючого засобу для рук, що містить 80% спирту.

При змішуванні зі слизом з верхніх дихальних шляхів, коронавірус жив близько 11 годин в порівнянні з грипом, який протримався 1,6 годин.

Науковці застерігають, що коронавірус має більш високий ризик контактної передачі, ніж грип. Та наголошують на важливості миття рук.

Зараження вірусом через поверхні має низьку вірогідність

На поверхнях SARS-CoV-2 поступово втрачає свою інфекційність через три дні при температурі навколишнього середовища.

При цьому швидкість зниження життєздатності вірусу безпосередньо залежить від підвищення температури.

Про це йдеться у новому дослідженні науковців Ізраїльського інституту біологічних досліджень, Університетської лікарні Ассута Ашдод, Університету Бен-Гуріона та лікарні Ланіадо.

Науковці аналізували стійкість та інфекційність SARS-CoV-2 на поверхнях і предметах в двох ізоляторах лікарень і карантинному готелі.

Показники були протестовані в контрольованих лабораторних умовах.

Вірусна РНК була виявлена ​​в 52,7% та 38% зразках поверхні поблизу пацієнтів з симптомами COVID-19 в ізоляторах двох лікарень і в карантинному готелі з безсимптомними та пацієнтами, які мають легку форму COVID-19.

У жодному із зразків поверхні і повітря з трьох ділянок не було виявлено інфекційних титрів SARS-Cov-2 при аналізі.

Життєздатний вірус не був витягнутий з пластикових або металевих купонів після 4-14 днів інкубації.

Крім того, стійкість SARS-CoV-2 знижувалась при перебуванні більше години при температурі 40°C.

А після 20 хв інкубації при 60°C і 10-30 хв при 70°C життєздатні частки не були виявлені взагалі.

На поверхнях SARS-CoV-2 поступово втрачає свою інфекційність через три дні при температурі навколишнього середовища. Фото Deliris/Depositphotos

У вентильованих палатах пацієнтів вірусна РНК була знайдена на 43% поверхонь: в основному на підлозі, приліжкові тумбочках, ручках кранів і особистих речах пацієнтів (наприклад, окулярах і ходунках).

Більш висока частка забруднених поверхонь була виявлена ​​в палатах з механічною вентиляцією пацієнтів (72%).

Забрудненими були перила ліжок, сенсорні екрани апаратів ШВЛ, аксесуари для комп'ютерів персоналу і ручки кранів.

При цьому вірусна РНК була виявлена ​​тільки на одному з семи мобільних телефонів.

На поверхнях поруч із пацієнтами, які не мали симптомів або переносили хворобу у легкій формі 38% були позитивними на вірусну РНК.

У громадських місцях науковці виявили зараження вірусної РНК на кулері для води, стільцях, більшості кнопок ліфта, чайнику і використані чашці.

Забруднені проби в палатах пацієнтів включали сидіння унітазу, дверцята туалету, чайник, використані чашки і одну пробу повітря з кімнати, в якій знаходилися три пацієнта.

Таким чином, незважаючи на тривалу життєздатність SARS-CoV-2 в контрольованих умовах, аерозольна або непряма передача від поверхонь навколо пацієнтів з COVID-19 не підтверджується даними, представленими в цьому дослідженні.

Дослідники зазначають, що у медичних установах контроль і профілактика інфекцій повинні бути зосереджені в основному на запобігання прямої передачі інфекції від людини до людини крапельним шляхом.

Інфікування через поверхні можливе при сильно забруднених поверхнях навколо пацієнтів при заразних стадіях інфекції, а також в закритих і багатолюдних приміщеннях.

Аналіз крові може визначити важкість перебігу хвороби

Показник RDW (ширина розподілу еритроцитів) може ідентифікувати пацієнтів з COVID-19, які мають підвищений ризик важкого перебігу хвороби та смертності.

RDW є частиною загального аналізу крові, який зазвичай використовується лікарями для скринінгу, діагностики і моніторингу різних станів. Він вимірює зміну обсягу червоних кров'яних тілець.

Згідного з дослідженням науковців Гарвардської медичної школи, збільшений показник RDW передбачає більш високий ризик смертності серед госпіталізованих з COVID-19.

Всього під час дослідження було проаналізовано показники 1641 госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Пацієнти, у яких під час госпіталізації, значення RDW були вище норми, мали рівень смертності 31% у порівнянні з 11% у пацієнтів з нормальними значеннями RDW.

Ширина розподілу еритроцитів вважається підвищеною, якщо показник більше 14,5%.

Крім того, у пацієнтів, в яких показник RDW збільшувався після госпіталізації, спостерігалась більш висока смертність, ніж в тих, в кого він не змінився.

Це означає, що ширина розподілу еритроцитів може допомогти визначити, чи реагують пацієнти на лікування.

Наразі дослідники намагаються зрозуміти, які механізми викликають підвищення RDW при важких випадках COVID-19.

Симптоми коронавірусу можуть тривати кілька місяців

Через три місяці після захворювання у багатьох пацієнтів з COVID-19 все ще зберігаються симптоми хвороби.

При цьому, чим важчим було інфікування – тим вище ймовірність виникнення довготривалих симптомів.

Про це пишуть у Reuters з посиланням на дослідження опубліковані у medRxiv, які ще чекають на експертну оцінку.

В Іспанії лікарі перевірили 108 пацієнтів, зокрема 44 з них мали важкий перебіг хвороби.

Через 12 тижнів після встановлення діагнозу 76% все ще відчували наслідки хвороби, а 40% повідомили про проблеми зі здоров'ям, пов'язані з коронавірусом.

Найбільш частими скаргами були задуха, фізична слабкість, кашель, біль у грудях, пришвидшене серцебиття, а також психологічні та когнітивні розлади.

Через три місяці після захворювання у багатьох пацієнтів з COVID-19 все ще зберігаються симптоми хвороби. Фото imagepointfr/Depositphotos

В аналогічному дослідженні за участю 233 пацієнтів з COVID-19 в США, вісім з яких були серйозно хворі, у кожного четвертого все ще були симптоми через 90 днів після першого відчуття хвороби.

У 59,4% пацієнтів, що перебували у важкому стані, симптоми спостерігалися через 30 і 40 днів. При цьому 6% відчували дискомфорт через 90 днів.

Автори дослідження зазначили, що навіть у легких і спочатку безсимптомних випадках у 14,3% ускладнення зберігалися протягом 30 днів або довше.

У дослідженні, проведеному в США, найбільш поширеними стійкими симптомами були порушення нюху і смаку, труднощі з концентрацією уваги, задуха, втрата пам'яті, сплутаність свідомості, головний біль, прискорене серцебиття, біль у грудях, біль при глибокому вдиху та запаморочення.

Пацієнти з важким перебігом COVID-19 мають тривалий імунітет

Пацієнти, які перенесли тяжкі випадки коронавірусної інфекції, мають тривалу імунну відповідь проти SARS-COV-2.

Згідно з новим дослідженням, проведеним вченими Гарвардської медичної школи, захисні антитіла зберігаються у їхньому організмі протягом кількох місяців.

Зразки крові були взяті у 343 пацієнтів з COVID-19, через 4 місяці після прояву симптомів. З них 93% потребували госпіталізації.

Плазма крові була виділена і нанесена на лабораторні планшети, покриті рецептор-зв'язуючим доменом (RBD) вірусного шипового білка, який SARS-CoV-2 використовує для проникнення й зараження клітин людини.

Результати порівнювали зі зразками крові, отриманими у більш ніж 1500 людей до пандемії.

Дослідники виявили, що антитіла класу G (IgG) залишалися у пацієнтів, які хворіли більше 14 днів, протягом чотирьох місяців.

Крім того, науковці виявили різницю між тривалістю дії антитіл різних класів.

Імуноглобуліни типу G (IgG) зберігалися в організмі після 90 днів з моменту виявлення симптомів.

При цьому IgA та IgM були відносно недовговічними – їхній рівень знижувався протягом 2,5 місяців після початку хвороби.

Тобто якщо у пацієнта наявні антитіла класу М та А – це може означати, що людина була інфікована у період останніх двох місяців.

Фактори згортання крові впливають на перебіг COVID-19

Фактори згортання крові – це сполуки, які містяться у плазмі крові та беруть участь у процесі зсідання крові.

Всього є 13 факторів, які позначаються римськими цифрами за хронологією відкриття.

Пацієнти з важкою формою COVID-19, які мають високий рівень фактору зсідання крові V, піддаються підвищеному ризику отримати серйозні травми через утворення тромбів, наприклад, тромбоз глибоких вен або тромбоемболію легеневої артерії.

При цьому тяжкохворі пацієнти з COVID-19 і низьким рівнем фактору V ймовірно мають підвищений ризик смерті від форми коагулопатії, що нагадує ДВЗ-синдром (дисеміноване внутрішньосудинне згортання).

Взаємозв'язок між цими процесами виявили дослідники Гарвардської медичної школи.

Науковці зазначають, що порушення активності фактору V може бути причиною порушення згортання при COVID-19.

Згідно з дослідженням, 33% пацієнтів з активністю фактора V вище норми, мали тромбоз глибоких вен або тромбоемболії легеневої артерії, в порівнянні з 13% пацієнтів з більш низьким рівнем.

При цьому смертність була значно вище у пацієнтів з більш низьким рівнем фактора V.

Цей показник може бути одним із методів виявлення пацієнтів з групи ризику, а також допомогти підібрати правильну терапію.

Коронавірус рідко передається від матері до новонародженого



Коронавірусна інфекція COVID-19 рідко передається від матері до дитини при народженні.

Про це йдеться у новому дослідженні науковців Медичного центру Ірвінга Колумбійського університету та Нью-Йоркської пресвітеріанської лікарні.

Вчені проаналізували стан 101 дитини, народженої від 100 матерів з позитивним результатом або з підозрою на коронавірус. При цьому 10 із них мали важкий перебіг хвороби.

Варто зазначити, що вибірка повністю складалась із жінок, які були інфіковані в третьому триместрі. При чому в більшості випадків плід був доношеним.

Практично всі діти мали негативний результат на коронавірус – лише у двох випадках тести новонароджених дали невизначені результати.

При цьому 90% новонароджених перебували грудному вигодовуванні хоча б частково, а 40,6% були виключно на ГВ.

Дослідники зазначають, що ізоляція матерів з позитивним діагнозом SARS-CoV-2 і їх новонароджених малюків, а також відмова від грудного вигодовування – невиправдані заходи запобігання передачі SARS-CoV -2.

Дарія Поперечна, УП. Життя

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