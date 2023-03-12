Вчені виявили у Нью-Йорку щурів, заражених COVID-19 – дослідження

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 березня 2023

Нове дослідження показало, що дикі щури Нью-Йорка, які живуть у каналізації та підземці, не мають імунітету до COVID-19. 

У них виявили вірус SARS-CoV-2, зокрема штами Альфа, Дельта та Омікрон, йдеться у журналі Американської академії мікробіології.

"Наші результати наголошують на необхідності подальшого моніторингу SARS-CoV-2 у міських популяціях щурів та оцінки потенційного ризику вторинної передачі зоонозів від цих популяцій щурів назад до людей", – пишуть автори дослідження.

Щури широко поширені в міських громадах Сполучених Штатів. Наприклад, тільки в Нью-Йорку проживає приблизно вісім мільйонів диких щурів. 

 Фото: gdolgikh/Depositphotos

Команда встановила дві пастки поблизу місць навколо каналізаційних систем і зловила 79 щурів із трьох місць у міських парках та навколо них у Брукліні восени 2021 року.

13 щурів (тобто 16%) дали позитивний результат на COVID-19.

Науковці використали геномний аналіз, щоб визначити можливий зв’язок із вірусами, які циркулювали серед людей на ранніх стадіях пандемії. Це підтвердило їхню гіпотезу, що гризуни можуть провокувати спалахи інфекцій у великих містах.

Центри з контролю та профілактики захворювань США стверджують, що ризик передачі COVID-19 людям від тварин не великий. Але результати цього дослідження наголошують на необхідності контролю над ситуацією.

"Загалом наша робота в цьому просторі показує, що тварини можуть відігравати певну роль у пандеміях, які впливають на людей, і важливо, щоб ми продовжували покращувати наше розуміння, щоб ми могли захистити здоров’я людей і тварин", – сказав дослідник доктор Ван.

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