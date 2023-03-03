ВООЗ продовжує працювати над визначенням походження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) все ще працює над визначенням причин пандемії COVID-19.

Про це заявив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебрейесус, повідомляє Reuters.

Раніше Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через витік з китайської лабораторії. Пекін цю інформацію заперечує.

Утім, думки щодо причин пандемії у США різняться, зокрема, у національній розвідувальній групі вважають, що COVID-19 був, ймовірно, результатом природної передачі.

"Я хочу чітко заявити, що ВООЗ не відмовилася від жодних гіпотез щодо визначення джерел пандемії COVID-19", – сказав Тедрос.

Марія Ван Керкхове, технічна керівниця ВООЗ з питань COVID-19, висловила розчарування через те, що Сполучені Штати не поділилися з ВООЗ додатковою інформацією щодо звітів, в яких оцінюється походження вірусу.

Вона закликала країни, установи та дослідницькі групи, які можуть мати будь-яку інформацію про походження пандемії, поділитися нею з міжнародним співтовариством.

"Ми не маємо повної відповіді на те, як почалася ця пандемія", – сказала вона.

На думку Марії Ван Керкхове, важливо вивчати коронавіруси, які циркулюють серед тварин, і те, як люди контактують з цими тваринами.

"Наша робота в цьому напрямку продовжується: дослідження щодо людей, тварин та їхньої взаємодії, а також вивчення потенційних порушень біобезпеки та біозахисту будь-якої з лабораторій, які працювали з коронавірусами. Особливо там, де були виявлені перші випадки: в Ухані або в інших місцях", – заявила вона.

Нагадаємо, 14 січня 2021- го команда міжнародних експертів ВООЗ, яка мала досліджувати походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю, однак влада країни відмовилася надавати їм первинну інформацію про перші випадки зараження COVID-19.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що попередні результати досліджень експертів ВООЗ вказують на те, що коронавірус міг з'явитися на два місяці раніше, ніж офіційно заявляється.

Адміністрація США закликала Китай оприлюднити всю наявну в його розпорядженні інформацію про походження коронавірусу COVID-19.