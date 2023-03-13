У 2022 році рівень вакцинації однорічних дітей впав на 10% – МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 березня 2023

У 2022 році в Україні середній рівень охоплення вакциною дітей віком 1 рік впав на 10% у порівнянні з 2021 роком. 

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. 

За підсумками минулого року рівень охоплення щепленнями в Україні залишається нижчим за рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

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Протягом 2022 року однорічні діти отримали щеплення на рівні: 

  • 74,1% – проти кору, паротиту та краснухи (КПК); 
  • 72,9% – проти дифтерії, кашлюку і правця; 
  • 62,4% – проти гепатиту В;
  • 71% – проти туберкульозу;
  • 68,9% – проти поліомієліту;
  • 69,8% – проти гемофільної інфекції.
Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Втім, за даними МОЗ, рівень вакцинації в січні 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, вищий в середньому на 1,5%.

"Залишки вакцин, які були отримані у 2022 році, та гарантовані надходження вакцин у 2023 році дозволять не переривати рутинну вакцинацію та забезпечать необхідне покриття потреб українців у обов’язкових щепленнях", – додають у відомстві. 

Нагадаємо, в Україні з’явилася cпеціальна COVID-вакцина для дітей 5-11 років.

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