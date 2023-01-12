В Україні з’явилася спеціальна COVID-вакцина для дітей 5-11 років – МОЗ

У вересні в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років. Вакцина, якою можна щепити дітей у такому віці, уже є у доступі.

Йдеться про Comirnaty від Pfizer-BioNTech, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

МОЗ закликає батьків не нехтувати щепленням дітей, особливо тих, хто має хронічні захворювання.

"Саме вони (такі діти) мають вищий ризик тяжкого перебігу хвороби", – наголошують у відомстві.

Як вакцинувати дітей від 5 до 11 років

Для вакцинації дітей, яким ще не виповнилося 12 років, використовують спеціальну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Як пояснюють у МОЗ, одна доза цього препарату містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина цієї ж компанії для дітей віком 12+.

Інтервал між введенням першої і другої доз вакцини має становити не менше 21 день.

Адреси та контакти найближчого центру або пункту вакцинації від коронавірусу можна знайти за посиланням або зателефонувати сімейному лікарю, педіатру чи до найближчої поліклініки.

Важливо! Коли записуватимете дитину на щеплення, обов’язково уточніть наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років.

Під час вакцинації батькам або опікунам необхідно мати при собі свідоцтво про народження дитини та посвідчення своєї особи.

Також для вакцинації дітей віком 5-11 років батькам чи опікунам потрібно обов’язково заповнити інформовану згоду – це форма №063-2/о, яку надають медики у місці проведення вакцинації.

Протипоказання

У МОЗ наголошують, що єдиним постійним протипоказанням до щеплення дитини проти коронавірусу конкретною вакциною є важка алергічна реакція на компоненти препарату чи на першу дозу вакцини.

Також пам'ятайте: якщо температура тіла дитини вище 38ºC, варто відкласти щеплення. Водночас незначні інфекції, як-от застуда або невисока температура, не є протипоказанням до вакцинації.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як вакцинувати дітей проти COVID-19 і чи потрібна їм бустерна доза.