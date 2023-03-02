Ілону Маску не дозволили тестувати чипи на людях

Компанія Neuralink Ілона Маска на початку 2022 року попросила дозвіл регулятора США на проведення випробувань чипування мозку людей.

Але отримала відмову, повідомляє Reuters.

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вважає, що пристрій може бути небезпечним.

Імплантат N1 розміром приблизно з монету. Його можна перезаряджати дистанційно, і він проходить разом із зашнурованими електродами нитками, які йдуть далі в мозок.

Регулятор звернув увагу Маска на десятки проблем, які потрібно вирішити перед тестуванням на людях.

Найбільшими небезпеками наразі вважають:

літієву батарею пристрою;

ймовірну міграцію імпланту до іншої області мозку;

неможливість безпечного видалення чипа з мозку.

Ймовірно, коли у компанії Neuralink вирішать ці питання, зможуть подати повторний запит.

Але троє із семи джерел Reuters не вірять, що дітищу Ілона Маска вдасться виправити ситуацію в найближчому майбутньому.

Ані Ілон Маск, ані інші представники компанії, ані FDA ситуацію наразі не коментують.

Нагадаємо, у 2022 році Маска звинуватили у жорсткому поводженні з тваринами після низки експериментів зі вживлення чіпів у мозок.