Американські лікарі імплантували пацієнтці вухо, надруковане на ЗD-принтері

У США лікарі пересадили пацієнтці вухо, зроблене з її власних клітин за допомогою 3D-принтера.

20-річна Алекса мала уроджену патологію вуха, воно було маленьким і деформованим, повідомляє The New York Times.

Компанія з регенеративної медицини 3DBio Therapeutics, що базується в Квінсі, надрукувала нове вухо у формі, яка точно відповідала лівому вуху дівчини.

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Незалежні експерти заявили, що трансплантація стала "приголомшливим прогресом у галузі тканинної інженерії".

3D-вухо. Фото: 3DBio

Вухо пересадили у березні 2022 і наразі воно продовжує регенерувати хрящову тканину, надаючи органу слуху вигляд і відчуття природного.

Пацієнтка Алекса, сказала, що у захваті від нового вуха, хоча воно все ще було прикрите пов’язкою.

Клінічне випробування, в якому беруть участь 11 пацієнтів, все ще триває, і цілком можливо, що трансплантація може бути невдалою або призвести до непередбачуваних ускладнень для здоров’я.

Мікротія. Вроджена патологія вуха. Фото: 3DBio

Але оскільки клітини походять із власної тканини пацієнта, нове вухо навряд чи буде відхилене організмом, кажуть лікарі та представники компанії.

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Керівники компанії повідомили, що завдяки подальшим дослідженням цю технологію можна використовувати для виготовлення багатьох інших частин тіла, зокрема дисків хребта, носів, колінних менісків, ротаторних манжетів тощо.

За їхніми словами, вони можуть навіть створити набагато складніші життєво важливі органи, такі як печінка, нирки та підшлункова залоза.