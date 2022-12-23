Компанію Ілона Маска звинувачують у надмірних вбивствах тварин при тестуванні мозкового чипа

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 грудня 2022

Компанію Neuralink американського мільярдера Ілона Маска звинувачують у вбивстві надмірної кількості тварин під час розроблення нового мозкового імпланта.

З 2018 року компанія вбила близько 1500 тварин, зокрема понад 280 овець, свиней і мавп, повідомляє Reuters.

Нині Neuralink перебуває під федеральним розслідуванням через можливі порушення правил добробуту тварин, пишуть журналісти з посиланням на власні джерела.

Розслідування почалось на вимогу федерального прокурора через скарги колишніх і теперішніх працівників компанії.

Вони повідомляли, що Маск квапить тестування, що спричиняє надмірні страждання та смерть тварин.

 Фото: NewAfrica/Depositphotos

Компанія Neuralink розробляє мозковий чип-імплант, який використовуватимуть для лікування хвороби Альцгеймера, деменції та паралічу.

Цей проєкт може допомогти паралізованим людям знову ходити, а також долати інші неврологічні захворювання. 

Законодавство США не вказує, скільки тварин компанії можуть використовувати для досліджень, тому в цьому плані вчені мають значну свободу дій.

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Загалом велика кількість загиблих тварин не обов’язково вказує на те, що Neuralink порушує правила чи стандартну дослідницьку практику, наголошують у Reuters. 

Багато компаній регулярно використовують тварин в експериментах для покращення охорони здоров’я людей. Але нинішні та колишні співробітники Neuralink кажуть, що через вимоги Маска прискорити дослідження загинуло більше тварин, ніж потрібно.

Після розмов з працівниками та опрацювання документів компанії журналісти виявили 4 експерименти за участю 86 свиней і двох мавп, під час яких вчені припускались помилок.

Ці помилки послабили дослідницьку цінність експериментів і вимагали повторних тестів, що призвело до більшої кількості смертей тварин, повідомили троє нинішніх і колишніх співробітників.

Вони пояснили помилки недостатньою підготовкою персоналу, який проводив тестування. 

Також один співробітник писав, що через надто жорсткі дедлайни деякі вчені вносили зміни в останню хвилину перед операціями, що підвищувало ризики для тварин.

Журналісти Reuters не змогли визначити, які потенційні порушення зараз розслідуються. А речник генерального інспектора Міністерства сільського господарства США (USDA) відмовився від коментарів. 

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