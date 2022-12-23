Компанію Ілона Маска звинувачують у надмірних вбивствах тварин при тестуванні мозкового чипа

Компанію Neuralink американського мільярдера Ілона Маска звинувачують у вбивстві надмірної кількості тварин під час розроблення нового мозкового імпланта.
З 2018 року компанія вбила близько 1500 тварин, зокрема понад 280 овець, свиней і мавп, повідомляє Reuters.
Нині Neuralink перебуває під федеральним розслідуванням через можливі порушення правил добробуту тварин, пишуть журналісти з посиланням на власні джерела.
Розслідування почалось на вимогу федерального прокурора через скарги колишніх і теперішніх працівників компанії.
Вони повідомляли, що Маск квапить тестування, що спричиняє надмірні страждання та смерть тварин.
|Фото: NewAfrica/Depositphotos
Компанія Neuralink розробляє мозковий чип-імплант, який використовуватимуть для лікування хвороби Альцгеймера, деменції та паралічу.
Цей проєкт може допомогти паралізованим людям знову ходити, а також долати інші неврологічні захворювання.
Законодавство США не вказує, скільки тварин компанії можуть використовувати для досліджень, тому в цьому плані вчені мають значну свободу дій.
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Загалом велика кількість загиблих тварин не обов’язково вказує на те, що Neuralink порушує правила чи стандартну дослідницьку практику, наголошують у Reuters.
Багато компаній регулярно використовують тварин в експериментах для покращення охорони здоров’я людей. Але нинішні та колишні співробітники Neuralink кажуть, що через вимоги Маска прискорити дослідження загинуло більше тварин, ніж потрібно.
Після розмов з працівниками та опрацювання документів компанії журналісти виявили 4 експерименти за участю 86 свиней і двох мавп, під час яких вчені припускались помилок.
Ці помилки послабили дослідницьку цінність експериментів і вимагали повторних тестів, що призвело до більшої кількості смертей тварин, повідомили троє нинішніх і колишніх співробітників.
Вони пояснили помилки недостатньою підготовкою персоналу, який проводив тестування.
Також один співробітник писав, що через надто жорсткі дедлайни деякі вчені вносили зміни в останню хвилину перед операціями, що підвищувало ризики для тварин.
Журналісти Reuters не змогли визначити, які потенційні порушення зараз розслідуються. А речник генерального інспектора Міністерства сільського господарства США (USDA) відмовився від коментарів.
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