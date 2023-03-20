Про всяк випадок: фармкомпанії готові робити вакцину проти нового підштаму пташиного грипу

Провідні виробники вакцин у світі про всяк випадок готують вакцини проти пташиного грипу для людей після випадків загибелі птахів через новий підштам H5N1 2.3.4.4b.

Деякі компанії заявили, що зможуть виготовити сотні мільйонів доз вакцини для людей протягом декількох місяців, якщо новий підштам передасться людям, повідомляє Reuters.

Зокрема, компанії GSK Plc, Moderna Inc і CSL Seqirus повідомили, що вже розробляють або збираються тестувати зразки вакцин проти циркулюючого підтипу.

А виробник Sanofi (SASY.PA) відповів журналістам, що готовий розпочати виробництво у разі необхідності.

Також деякі компанії планують розробити вакцину проти пташиного грипу для домашньої птиці.

Фото: Gins Wang/GettyImages

За даними ВООЗ, існує близько 20 ліцензованих вакцин проти поширеного штаму пташиного грипу H5. Водночас перехід до широкомасштабного виробництва препарату проти нового підштаму може зайняти місяці.

Для розробки потенційних вакцин можна буде використати традиційний метод, "вирощуючи" вірус у курячих яйцях протягом чотирьох-шести місяців.

"Створити першу дозу найпростіше. Найскладніше – це виробництво у великих кількостях", – сказав Раджа Раджарам, керівник відділу глобальної медичної стратегії компанії CSL Seqirus, що належить CSL Ltd.

Також експерти стурбовані ймовірністю, що більше вакцин проти нового підштаму пташиного грипу можуть дістатися заможним країнам.

"Потенційно ми можемо зіткнутися з набагато більшою проблемою накопичення вакцин і "вакцинного націоналізму" під час спалаху грипу, ніж під час COVID-19", – сказав Річард Хатчетт, виконавчий директор Коаліції з інновацій у сфері епідемічної готовності (CEPI), яка допомагає фінансувати дослідження вакцин.

Міжнародна програма боротьби з пандемічним грипом передбачає, що ВООЗ виділяє 10% світових поставок для країн з низьким і середнім рівнем доходу.

Агентство ООН заявило, що підписало угоди з 14 виробниками на 10% їхніх вакцин проти пандемічного грипу. Деякі дози будуть надаватися безкоштовно, а решту агентство купуватиме за доступною ціною.

В угоді беруть участь шість найбільших виробників вакцин проти сезонного грипу, як-от GSK, Sanofi і CSL Seqirus, повідомляє ВООЗ.

ВООЗ не прокоментувала можливість накопичення вакцин під час пандемії грипу у конкретних країнах. Водночас організація повідомила, що розробляє механізми, "аби країни могли працювати разом, а не конкурувати одна з одною" для реагування на потенційну кризу.

Нагадаємо, за даними CDC, Європа, Америка та Африка останнім часом фіксують "безпрецедентну смертність" диких і домашніх птахів через високопатогенний вірус пташиного грипу (HPAI) типу A(H5N1) підштаму 2.3.4.4b.

Спалах пташиного грипу H5N1 підштаму 2.3.4.4b призвів до загибелі рекордної кількості птахів та інфікованих ссавців. З січня 2022 року він вразив понад 58 мільйонів голів свійської птиці лише у Сполучених Штатах.

Водночас науковці кажуть, що ризик поширення вірусу між людьми все ще залишається низьким.