У Китаї виявили перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H3N8

У Китаї зафіксували перше зараження людини штамом пташиного грипу H3N8.
Однак ризик поширення захворювання людей низький, заявили в управлінні охорони здоров'я країни, повідомляє Reuters.
Захворювання виявили у чотирирічного хлопчика із провінції Хенань. 5 квітня у дитини піднялася температура та з’явилися інші симптоми.
Жоден з близьких хлопчика не був заражений вірусом.
|Фото: davit85/Depositphotos
Дитина контактувала з курами та воронами, які жили у нього вдома.
Варіант H3N8 раніше був виявлений в інших країнах світу у коней, собак, птахів і тюленів, але про випадки захворювання людей не повідомлялося.
Національна комісія охорони здоров’я заявила, що варіант ще не має здатності ефективно заражати людей, а ризик масштабної епідемії низький.
У Китаї існує багато різних штамів пташиного грипу, і деякими заражаються люди, зокрема, ті, хто працює з домашньою птицею.
Минулого року у Китаї повідомили про перший випадок H10N3 у людини.
Китай має величезні популяції, як вирощених, так і диких птахів багатьох видів, що створює ідеальне середовище для змішування та мутації пташиних вірусів.
Нагадаємо, науковці знайшли у Китаї понад 20 вірусів у диких тварин, які можуть бути небезпечними для людей.
Вас також може зацікавити:
"Пташиний" грип здатний передаватися від людини до людини - експерти
Гепатит невідомого походження: країнами Європи шириться загадкова дитяча хвороба
У "Охматдиті" врятували близнюків, які народилися на 6 місяці та захворіли на пневмонію в укритті
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.