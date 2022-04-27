У Китаї виявили перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H3N8

У Китаї зафіксували перше зараження людини штамом пташиного грипу H3N8.

Однак ризик поширення захворювання людей низький, заявили в управлінні охорони здоров'я країни, повідомляє Reuters.

Захворювання виявили у чотирирічного хлопчика із провінції Хенань. 5 квітня у дитини піднялася температура та з’явилися інші симптоми.

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Жоден з близьких хлопчика не був заражений вірусом.

Фото: davit85/Depositphotos

Дитина контактувала з курами та воронами, які жили у нього вдома.

Варіант H3N8 раніше був виявлений в інших країнах світу у коней, собак, птахів і тюленів, але про випадки захворювання людей не повідомлялося.

Національна комісія охорони здоров’я заявила, що варіант ще не має здатності ефективно заражати людей, а ризик масштабної епідемії низький.

У Китаї існує багато різних штамів пташиного грипу, і деякими заражаються люди, зокрема, ті, хто працює з домашньою птицею.

Минулого року у Китаї повідомили про перший випадок H10N3 у людини.

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Китай має величезні популяції, як вирощених, так і диких птахів багатьох видів, що створює ідеальне середовище для змішування та мутації пташиних вірусів.

Нагадаємо, науковці знайшли у Китаї понад 20 вірусів у диких тварин, які можуть бути небезпечними для людей.

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