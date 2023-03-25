З якими проблемами у медицині стикалися українці під час війни – опитування

Майже 22% опитаних українців вважають, що ситуація у вітчизняній медицині після початку війни погіршилася.

Однак майже половина респондентів (49%) упевнені, що вторгнення не вплинуло на стан галузі, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

7% вважають, що стан медицини змінився на краще, а майже 23% не визначилися з відповіддю.

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"Чим нижчим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони вказують на погіршення ситуації (від 11% серед тих, хто відповів, що "живе забезпечено" до 26% серед тих, кому не вистачає грошей навіть на харчування), і тим рідше вказують на покращення ситуації (відповідно 11% і 4%) і на те, що вона не змінилася (відповідно 58,5% і 48%)", – кажуть соціологи.

Обстріл лікарні у Херсоні

52% опитаних відповіли, що зверталися до українських медичних закладів після 24 лютого 2022 року. 42% не зверталися через відсутність потреби, а 6% – тому, що не мали можливості. 14% з тих, хто не мав можливості звернутися до лікаря, склали мешканці сходу країни.

Найпоширенішою проблемою вітчизняної медицини під час війни 53% українців вважають значне подорожчання необхідних ліків.

З якими проблемами у медицині українці стикалися під час війни

26% кажуть про неможливість купити необхідні ліки через їхню відсутність, а 25% зазначають, що повітряні тривоги або відключення електроенергії ускладнюють доступ до лікування.

Ще 18% опитаних вказали, що прийом у лікаря або операція були скасовані через повітряну тривогу або відключення електроенергії.

15% поскаржилися на неможливість зв’язатися з лікарем або викликати "швидку допомогу" через проблеми зі зв’язком, 12% не змогли отримати певні медичні послуги через військові дії або воєнний стан, а 9,5% стикнулися з тим, що лікар, до якого їм треба було звернутися, виїхав закордон або до іншого регіону.

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Половина респондентів (49%) упевнені, що вторгнення не вплинуло на стан галузі

8% залишилися без сімейного лікаря, через те, що він виїхав за кордон чи інший регіон, 2% вказали, що медичний заклад, до якого треба було звернутися, був пошкоджений або зруйнований.

Про виїзд лікарів та руйнування лікарень найчастіше повідомляли мешканці східних областей.

Нагадаємо, станом на лютий 2023-го 1218 закладів охорони здоров’я України зазнали пошкодження. Зокрема, 540 лікарень – зруйновані частково, а 173 – повністю. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, найбільших руйнувань через активні бойові дії зазнали медзаклади Харківської області, у Донецьку, Луганську, Миколаєві та Херсоні.

Опитування проводилося з 22 лютого по 1 березня 2023 року. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

