Ляшко розповів, скільки лікарень росіяни знищили в Україні від початку повномасштабної війни

Медична інфраструктура України суттєво постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення – 1218 закладів охорони здоров’я зазнали пошкодження.

Зокрема, 540 лікарень – зруйновані частково, а 173 – повністю. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю Укрінформ.

За його словами, заклади, зруйновані на понад 90%, уряд не планує відновлювати. Ці лікарні будуватимуть "з нуля", за новим проєктом, додав він.

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"Ми прорахували середню ціну усіх об’єктів і зараз по факту можемо говорити про суму до 1 млрд доларів, які необхідні, щоб відновити медичні об’єкти до того стану, в якому вони були до 24 лютого", – наголошує міністр.

Також Ляшко наголосив, що наразі до багатьох медичних закладів через війну немає доступу. Наприклад, збитки у Маріуполі оцінюють, використовуючи кадри у відеозйомках.

Віктор Ляшко додає, що фахівці Світового банку і Всесвітньої організації охорони здоров’я оцінюють збитки для системи охорони здоров’я України у десятки мільярдів доларів. Остання цифра, яку вони презентували наприкінці вересня 2022 року, становила 26 мільярдів доларів.

Він наголошує, що найбільших руйнувань через активні бойові дії зазнали медзаклади Харківської області, у Донецьку, Луганську, Миколаєві та Херсоні. Там постраждало найбільше закладів охорони здоров’я різного рівня: від сільських амбулаторій до міських лікарень.

Віктор Ляшко каже, що наразі найбільше страждає інфраструктура у Херсоні та області, адже місто перебуває під обстрілами. Він додав, що 29 січня окупанти поцілили у хірургічний корпус обласної лікарні. Тоді постраждала медична сестра і санітарка, яких прооперували на місці.

Нагадаємо, росіяни перешкоджають поставкам препаратів на тимчасово окуповані території та погрожують лікарям розправою, роблячи все для того, щоб українці не мали шансів вижити.

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