У "Феофанії" онкопацієнти зможуть безоплатно проходити променеву терапію

У 2023 році онкопацієнти можуть безкоштовно пройти променеву терапію у клінічній лікарні "Феофанія".

Кабінет міністрів України продовжив дію пілотного проєкту, за яким "Феофанія" надаватиме послуги за Програмою медичних гарантій.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельник.

Як пояснили "Українській правді. Життя" у Національній службі здоров’я, цьогоріч Кабмін дозволив "Феофанії" укласти договір із НСЗУ на пакет "радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах". Також лікарня і далі надаватиме безкоштовні послуги пацієнтам з гострими інсультами і інфарктами.

Міністр Ляшко у "Феофанії". Фото медзакладу

У 2022 році "Феофанія" вперше підписала договір з НСЗУ на два пріоритетні напрями - лікування інсультів та інфарктів. Минулоріч лікарня отримала від НСЗУ понад 21 млн грн: понад 9 млн – за медичну допомогу при інфарктах та понад 12 млн грн – за лікування інсультів.

Як повідомляють у "Феофанії", з січня по серпень 2022-го спеціалістами медзакладу за Програмою медичних гарантій було проліковано 267 пацієнтів з гострим інсультом та 206 хворих з гострим інфарктом міокарда.

"Договір з НСЗУ означає, що будь-який пацієнт, незалежно від того, де він проживає чи де зареєстрований, може отримати медичну допомогу за вказаними напрямами у "Феофанії" безоплатно.

Мета трансформації системи охорони здоров’я – створення єдиного медичного простору. Усі медичні заклади в України мають працювати за єдиними правилами і бути доступними для пацієнтів. А пацієнти мають право обрати будь-яку лікарню країни для лікування", – пояснюють у НСЗУ.

В громадській організації "Афіна. Жінки проти раку" схвалюють те, що тепер онкопацієнти зможуть проходити променеву терапію безкоштовно ще в одному медзакладі. Адже на цю процедуру часто наявні черги.

"Це чудово, що в лікарні, яка десятки років безоплатно лікувала народних депутатів та держчиновників, зможуть отримувати безоплатні медичні послуги, а саме радіологічне лікування, й звичайні пацієнти з онкозахворюваннями", – каже співзасновниця організації Вікторія Романюк.

Відкрити "Феофанію", в якій лікувалися переважно держслужбовці, "для звичайних людей" міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко обіцяв наприкінці 2021- го.

Як зазначав міністр, це мало дозволити госпіталізувати до "Феофанії" людей з інфарктами, інсультами, яких привозять на "швидкій" і, можливо, пацієнтів з іншими діагнозами.

Раніше клініка "Феофанія" підпорядковувалася Державному управлінню справами.