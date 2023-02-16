Ексголовний лікар Інституту раку Безносенко розповів, чому йде з посади та хто буде його наступником

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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16 лютого 2023

Колишній головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко продовжить медичну діяльність у закладі, а його відставка не пов’язана з реорганізацією установи.

Про це у коментарі "Українській правді. Життя" розповів колишній головний лікар.

За словами Андрія Безносенка, головною метою його діяльності на посаді головного лікаря була робота з перетворення НІРу на автономізований медичний заклад, щоб можна було укласти договір з Національною службою здоров’я України.

"Моя мета, до якої я долучився з колегами, реалізувалася, і вона була головною на посаді за останні часи", – зазначив лікар.

 Андрій Безносенко

Андрій Безносенко каже, що наразі робота головного лікаря більше пов’язана з документацією та організацією процесів, і її доволі важко буде поєднувати з хірургічною і операційною діяльністю.

"Я вирішив сконцентруватися саме на хірургії, науковій діяльності і міжнародній співпраці, однак буду підтримувати нове керівництво у змінах, які відбуваються в інституті.

Не треба шукати у моєму рішенні таємні зговори і домовленості. Це моє усвідомлене рішення після 7 років роботи. Наступний етап мого професійного життя буде пов'язаний безпосередньо з медичними процесами", – говорить Андрій Безносенко.

Колишній головний лікар НІРу повідомив, що його наступником призначили Андрія Турчина, колишнього директора Київської обласної клінічної лікарні.

"Він відомий у медичній спільноті організатор системи охорони здоров’я, колишній керівник успішного медичного закладу, який під його керівництвом успішно співпрацював з НСЗУ. Я впевнений, що ця посада – саме його і він абсолютно компетентний, щоб працювати медичним директором у НІР", – каже лікар.

Також Андрій Безносенко запевнив пацієнтів, що не йде з медицини і залишається працювати у інституті.

"Я завжди радий допомогти, всім, хто звертається. Продовжую працювати як лікар, надаю консультацію та оперую. Життя нам ставить нові виклики, однак на мою медичну діяльність і допомогу пацієнтам це не вплине", – говорить медик.

Нагадаємо, головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко пішов з посади після 7 років роботи. У січні 2023-го Національний інститут раку уклав договір із Національною службою здоров’я України, що зокрема, означає надання безкоштовних ліків і послуг пацієнтам за програмою медичних гарантій. 

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