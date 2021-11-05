Лікарня "Феофанія" стане відкритою для "простих людей" – Ляшко

Медзаклад "Феофанія", в якому раніше переважно лікувалися держслужбовці, відкриють для всіх українців з 1 січня 2022 року.

Про це міністр заявив під час зустрічі із журналістами 5 листопада, повідомила кореспондентка "Української правди. Життя".

"Я, напевно, буду першим міністром, якому вдасться відкрити двері "Феофанії" для простих людей і виконати указ президента, який був виданий у 2020 році.

З наступного року, з 1 січня, "Феофанія" зайде на пріоритетний пакет в Програму медичних гарантій", – розповів Ляшко.

Довідка: Програма медичних гарантій – це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно.

Фото: Феофанія клінічна лікарня / Facebook

Це означає, що до "Феофанії" також госпіталізуватимуть людей зі "швидкої", з інфарктами, інсультами і, можливо, іншими станами, додав міністр.

Раніше клініка "Феофанія" підпорядковувалася Державному управлінню справами. У ній переважно лікувалися держслужбовці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак у листопаді 2020-го лікувалися від COVID-19 у "Феофанії".

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