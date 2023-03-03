Кабмін призначив першого заступника глави МОЗ

Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва.

Про це повідомило Міністерства охорони здоров’я 3 березня.

"Сергій Дубров є відомим лікарем з багаторічним досвідом, який на практиці довів свій професіоналізм, має чітке бачення розвитку медичної галузі та необхідні управлінські якості", – зазначають у відомстві.

Сергій Дубров – експерт МОЗ за фахом "Анестезіологія". Він є президентом Асоціації анестезіологів України та завідувачем кафедри анестезіології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Віктор Ляшко та Сергій Дубров. Фото: МОЗ

Нагадаємо, раніше Асоціація анестезіологів України на чолі з Дубровим у відкритому листі до президента розкритикувала українські розробки апаратів штучної вентиляції легень.