Кабмін призначив першого заступника глави МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 березня 2023

Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. 

Про це повідомило Міністерства охорони здоров’я 3 березня.

"Сергій Дубров є відомим лікарем з багаторічним досвідом, який на практиці довів свій професіоналізм, має чітке бачення розвитку медичної галузі та необхідні управлінські якості", – зазначають у відомстві. 

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Сергій Дубров – експерт МОЗ за фахом "Анестезіологія". Він є президентом Асоціації анестезіологів України та завідувачем кафедри анестезіології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Віктор Ляшко та Сергій Дубров. Фото: МОЗ

Нагадаємо, раніше Асоціація анестезіологів України на чолі з Дубровим у відкритому листі до президента розкритикувала українські розробки апаратів штучної вентиляції легень. 

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