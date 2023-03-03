Як часто потрібно перевіряти слух – розповіли в МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
5281
3 березня 2023

Якщо скарг на слух немає, його потрібно перевіряти щороку регулярно. 

У випадку, якщо скарги є – до лікаря варто звернутися терміново. 

Про це пише Міністерство охорони здоров’я. 

Реклама:

Одним із методів дослідження гостроти слуху є аудіометрія – безпечна для пацієнта процедура, яку можуть робити як дорослим, так і дітям.

Фото: dexteris/Depositphotos

"Під час цього обстеження визначають інтенсивність і тон звуку, які може сприйняти вухо та ще кілька параметрів, які дають зрозуміти, наскільки добре функціонує ваш слух", – пояснюють у відомстві. 

До лікаря варто звертатися, якщо ви: 

  • робите музику, фільми гучніше, хоча раніше вам було нормально чутно на звичному рівні;
  • чуєте дзвін у вухах або приглушений шум незалежно від того, що насправді лунає;
  • не розумієте з першого разу, що вам каже співрозмовник;
  • пропускаєте частини розмови під час спілкування, просите людей повторити щойно сказане.

"Особливо актуальним питанням негативного впливу на здоровʼя вух є зараз в умовах воєнних дій та гучних звуків", – додають в Міністерстві. 

За даними ВООЗ, до 2050 року майже 2,5 млрд людей матимуть певний ступінь втрати слуху, і щонайменше 700 млн людей.

Читайте також: Чи можуть навушники погіршити ваш слух і як не варто слухати музику

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 2087
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2948
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20754
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій