Як часто потрібно перевіряти слух – розповіли в МОЗ

Якщо скарг на слух немає, його потрібно перевіряти щороку регулярно.

У випадку, якщо скарги є – до лікаря варто звернутися терміново.

Про це пише Міністерство охорони здоров’я.

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Одним із методів дослідження гостроти слуху є аудіометрія – безпечна для пацієнта процедура, яку можуть робити як дорослим, так і дітям.

"Під час цього обстеження визначають інтенсивність і тон звуку, які може сприйняти вухо та ще кілька параметрів, які дають зрозуміти, наскільки добре функціонує ваш слух", – пояснюють у відомстві.

До лікаря варто звертатися, якщо ви:

робите музику, фільми гучніше, хоча раніше вам було нормально чутно на звичному рівні;

чуєте дзвін у вухах або приглушений шум незалежно від того, що насправді лунає;

не розумієте з першого разу, що вам каже співрозмовник;

пропускаєте частини розмови під час спілкування, просите людей повторити щойно сказане.

"Особливо актуальним питанням негативного впливу на здоровʼя вух є зараз – в умовах воєнних дій та гучних звуків", – додають в Міністерстві.

За даними ВООЗ, до 2050 року майже 2,5 млрд людей матимуть певний ступінь втрати слуху, і щонайменше 700 млн людей.

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