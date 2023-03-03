Як часто потрібно перевіряти слух – розповіли в МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
4996
3 березня 2023

Якщо скарг на слух немає, його потрібно перевіряти щороку регулярно. 

У випадку, якщо скарги є – до лікаря варто звернутися терміново. 

Про це пише Міністерство охорони здоров’я. 

Одним із методів дослідження гостроти слуху є аудіометрія – безпечна для пацієнта процедура, яку можуть робити як дорослим, так і дітям.

Фото: dexteris/Depositphotos

"Під час цього обстеження визначають інтенсивність і тон звуку, які може сприйняти вухо та ще кілька параметрів, які дають зрозуміти, наскільки добре функціонує ваш слух", – пояснюють у відомстві. 

До лікаря варто звертатися, якщо ви: 

  • робите музику, фільми гучніше, хоча раніше вам було нормально чутно на звичному рівні;
  • чуєте дзвін у вухах або приглушений шум незалежно від того, що насправді лунає;
  • не розумієте з першого разу, що вам каже співрозмовник;
  • пропускаєте частини розмови під час спілкування, просите людей повторити щойно сказане.

"Особливо актуальним питанням негативного впливу на здоровʼя вух є зараз в умовах воєнних дій та гучних звуків", – додають в Міністерстві. 

За даними ВООЗ, до 2050 року майже 2,5 млрд людей матимуть певний ступінь втрати слуху, і щонайменше 700 млн людей.

Читайте також: Чи можуть навушники погіршити ваш слух і як не варто слухати музику


Реклама:


 6929
Прихисти своїх

"Людям більше ніде жити". Історія харків'ян, які вціліли під бомбардуваннями

Вікторія Ярижко
 1282
КУЛЬТУРА

Як пишуть про війну у війну і чому ворога (не) варто зображувати примітивним: розповідають театральні митці

Ганна Щокань
 1768
Суспільство

"Ці очі готові віддати тобі все, просто тому, що ти поруч": музикант Майк Кауфман-Портніков про виховання дітей з непростими долями

Головне на сайті


Прихисти своїх

"Людям більше ніде жити". Історія харків'ян, які вціліли під бомбардуваннями

Вікторія Ярижко
Ракетний удар РФ по Запоріжжю: що відомо про загиблу родину з 8-місячною дівчинкою
Рятувальники показали казкове фото засніженої гойдалки на вершині Карпат
З вересня 2023-го УГКЦ переходить на новий календар: як зміняться дати свят
Була "янголом бійців": під Бахмутом під час евакуації поранених загинула 29-річна парамедикиня
Чому небезпечно поїти тварину із громадських мисок для води
КУЛЬТУРА

Як пишуть про війну у війну і чому ворога (не) варто зображувати примітивним: розповідають театральні митці

Ганна Щокань
Суспільство

"Ці очі готові віддати тобі все, просто тому, що ти поруч": музикант Майк Кауфман-Портніков про виховання дітей з непростими долями