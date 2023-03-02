Зимова хвиля COVID-19 завершиться до середини березня – Кузін

В Україні зимова хвиля захворюваності на COVID-19 завершиться до середини березня.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в коментарі "Укрінформу".

"Перший-другий тиждень березня – це буде завершення зимової хвилі коронавірусної інфекції.

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Прогностично показники по захворюваності в кінці березня мають бути на доволі низькому рівні", – зазначив він.

Кузін додав, що зниження захворюваності на короновірусну хворобу відбудеться до кінця місяця.

"Ми не очікуємо миттєвого підвищення навіть на фоні появи "Кракену". Поява штаму Omicron XBB.1.5 призводить до того, що зростання відбувається, але воно незначне в межах країни" – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, випадки штаму "Кракен" вже зафіксували у 6 областях України.

Водночас нещодавно у ФБР заявили, що пандемію COVID-19 спричинив витік з лабораторії в Ухані, наголошуючи на синтетичному погоджені віруса.