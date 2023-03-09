У центрах служби крові бракує донорів з негативним резус-фактором – МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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9 березня 2023

У центрах служби крові по всій Україні бракує донорів, які мають кров резус-негативної належності. 

Таких донорів найменше, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. 

За даними відомства, українців з негативним резус-фактором крові, як і європейців, загалом не більше 14%. 

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"Водночас звертаємо увагу, що в критичних ситуаціях, у разі масивних крововтрат постраждалим із будь-яким фенотипом, як першу дозу можна застосовувати еритроцити або кров резус-негативної належності О (І) групи", – йдеться в повідомленні. 

Фото: roibu/Depositphotos

У МОЗ наголошують, що запаси компонентів крові усіх груп і резусів є важливими.

"В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки", – додають в міністерстві. 

Щоб стати донором, необхідно зателефонувати до найближчого центру крові у вашому або сусідньому місті. 

Актуальні телефони центрів крові доступні за посиланням.

Також можна записатися до онлайн-реєстру донорів крові на сайтах Helsi або Donor.  

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Якщо ви працюєте в колективі, де є багато охочих здати кров, можна запросити виїзну бригаду для забору крові.

Читайте також: Як і хто може стати донором крові? Інструкція від МОЗ


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