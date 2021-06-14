Як і хто може стати донором крові? Інструкція від МОЗ

Переливання крові допомагає рятувати мільйони життів. Проте донорської крові часто бракує.

Наприклад, операція на серці дитини потребує крові від 4-5 донорів, а на серці дорослого – від 7 до 10.

До Світового дня донора крові, який відзначають 14 червня, у Міністерстві охорони здоров’я пояснили, хто може стати донором, і як підготуватися до здавання крові.

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Хто може бути донором?

Будь-який дієздатний громадянин України,

іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України,

віком від 18 років, вагою від 50 кг без протипоказань, визначених МОЗ.

Протипоказання до донорства крові бувають тимчасові та абсолютні.

Нагадаємо, гомосексуальним людям дозволили бути донорами крові в Україні.

Інфографіка МОЗ

Як підготуватися до здавання крові:

не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові;

відмовтесь від жирної, смаженої, копченої, молочної їжі, вживайте менше солі напередодні;

виспіться і з’їжте легкий сніданок;

не куріть за годину до здавання крові;

не здавайте кров, якщо відчуваєте озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість.

"Перед здаванням крові відверто відповідайте на запитання лікаря і не приховуйте інформацію", – радять у МОЗ.

Інфографіка МОЗ

Що робити після того, коли здали кров: Реклама:

відпочиньте 10–15 хвилин;

повідомте персонал, якщо відчули запаморочення або слабкість. В такому стані не рекомендується сідати за кермо чи залишати центр здавання крові;

протягом перших 12 годин після здавання крові уникайте інтенсивних фізичних навантажень. Рукою, з якої брали кров, не рекомендується піднімати важкі речі;

наступні дві доби потрібно повноцінно і регулярно харчуватися та пити більше води ніж зазвичай (не менше 2 літрів). Від алкоголю на цей час краще утриматися.

Інфографіка МОЗ

Як часто можна здавати кров?

Здавати кров можна не більше 6 разів у рік з мінімальною перервою у 60 днів.

Де можна здавати кров?

В Україні працює майже 300 медичних закладів, де можна здати кров.

Можна обрати найближчий до вас без прив’язки до місця реєстрації. Можна пред’явити або фізичний паспорт, або відповідний документ у додатку ДІЯ.

Чи є обмеження на здавання крові через COVID-19?

"Якщо ви перехворіли на коронавірус, але почуваєтеся добре після одужання, то можете бути донором. Важливо, щоб минуло 14 днів після зникнення симптомів. Йдеться в основному про легкі випадки без постковідних наслідків", – наголошують у МОЗ.

Після вакцинації як від COVID-19, так і будь-яких інших неживих вакцин донори можна бути вже наступного дня. Головне, щоб ви добре почувалися.

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