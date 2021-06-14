Як і хто може стати донором крові? Інструкція від МОЗ

Переливання крові допомагає рятувати мільйони життів. Проте донорської крові часто бракує.
Наприклад, операція на серці дитини потребує крові від 4-5 донорів, а на серці дорослого – від 7 до 10.
До Світового дня донора крові, який відзначають 14 червня, у Міністерстві охорони здоров’я пояснили, хто може стати донором, і як підготуватися до здавання крові.
Хто може бути донором?
- Будь-який дієздатний громадянин України,
- іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України,
- віком від 18 років, вагою від 50 кг без протипоказань, визначених МОЗ.
Протипоказання до донорства крові бувають тимчасові та абсолютні.
Нагадаємо, гомосексуальним людям дозволили бути донорами крові в Україні.
|Інфографіка МОЗ
Як підготуватися до здавання крові:
- не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові;
- відмовтесь від жирної, смаженої, копченої, молочної їжі, вживайте менше солі напередодні;
- виспіться і з’їжте легкий сніданок;
- не куріть за годину до здавання крові;
- не здавайте кров, якщо відчуваєте озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість.
"Перед здаванням крові відверто відповідайте на запитання лікаря і не приховуйте інформацію", – радять у МОЗ.
|Інфографіка МОЗ
Що робити після того, коли здали кров:Реклама:
- відпочиньте 10–15 хвилин;
- повідомте персонал, якщо відчули запаморочення або слабкість. В такому стані не рекомендується сідати за кермо чи залишати центр здавання крові;
- протягом перших 12 годин після здавання крові уникайте інтенсивних фізичних навантажень. Рукою, з якої брали кров, не рекомендується піднімати важкі речі;
- наступні дві доби потрібно повноцінно і регулярно харчуватися та пити більше води ніж зазвичай (не менше 2 літрів). Від алкоголю на цей час краще утриматися.
|Інфографіка МОЗ
Як часто можна здавати кров?
Здавати кров можна не більше 6 разів у рік з мінімальною перервою у 60 днів.
Де можна здавати кров?
В Україні працює майже 300 медичних закладів, де можна здати кров.
Можна обрати найближчий до вас без прив’язки до місця реєстрації. Можна пред’явити або фізичний паспорт, або відповідний документ у додатку ДІЯ.
Чи є обмеження на здавання крові через COVID-19?
"Якщо ви перехворіли на коронавірус, але почуваєтеся добре після одужання, то можете бути донором. Важливо, щоб минуло 14 днів після зникнення симптомів. Йдеться в основному про легкі випадки без постковідних наслідків", – наголошують у МОЗ.
Після вакцинації як від COVID-19, так і будь-яких інших неживих вакцин донори можна бути вже наступного дня. Головне, щоб ви добре почувалися.
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