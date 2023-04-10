Українські медики у прифронтовому госпіталі врятували бійця з уламками в животі та серці

Медичні Сили ЗСУ врятували бійця з осколковими пораненнями у серце та живіт.

Про успішну операцію повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

"Дива не просто трапляються – вони втілюються руками наших хірургів!

Реклама:

Операція, що була втілена днями в одному з прифронтових шпиталів у народі називають "дістали з того світу", – зазначила вона.

Медики евакуювали бійця 8 квітня. У нього діагностували вогнепальне уламкове поранення в живіт та множинні уламки в серці.

Лікарі негайно провели операцію. Хірург Дмитро Бешлей та його команда "зшили" серце, зупинили кровотечу, ліквідували закупорку легені кров'ю та герметизували грудну клітину.

Наразі стан бійця стабільний, його евакуювали в іншу клініку, де він продовжить лікування на шляху до одужання.

Нагадаємо, у лютому медики на Хмельниччині дістали уламок міни з серця 37-річного бійця.