Хмельницькі лікарі дістали з серця військового уламок міни. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 лютого 2023

У Хмельницькому лікарі видалили уламок міни з серця 37-річного військового.

Захисник з Тернополя отримав мінно-вибухові поранення під час бойових дій на Дніпропетровщині.

Операцію на серці провели медики Хмельницького обласного серцево-судинного центру, розповідають на сторінці закладу. 

"Захисник України, тернополянин 1985 року народження під час бойових дій на Дніпропетровщині отримав мінно-вибухові поранення. Серед іншого був виявлений металевий уламок (діаметром більше 1 см), в ділянці серця", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Хмельницький обласний серцево-судинний центр

Військові медики та хірурги надали чоловіку необхідну допомогу, але рекомендували видаляти уламок міни у спеціалізованому закладі. 

Так пацієнт потрапив у відділення кардіохірургії Хмельницького обласного серцево-судинного центру. 

За результатами обстеження, ехокардіоскопії та комп’ютерної томографії, лікарі встановили точну локалізацію уламка – у товщі міокарда правого шлуночка.

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 Хмельницькі лікарі видалили уламок міни з серця військового

"Провівши складну операцію на відкритому серці, яке продовжувало битися під час втручання, операційній бригаді вдалося успішно видалити металевий уламок з серцевого м’яза та виконати реконструктивне втручання", – розповідають медики.

Військовий уже отримав післяопераційну терапію – його перевели у військовий шпиталь для реабілітації.

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 37-річний тернополянин отримав мінно-вибухові поранення на Дніпропетровщині

У складі операційної бригади працювали кардіохірурги Андрій Кланца та Валерій Сухарєв, асистентка Ангеліна Гаврілова, лікар-анестезіолог Михайло Ільницький та операційна медсестра Ольга Драч.

Нагадаємо, у Львові медики провели операцію з пересадки нерва пораненому захиснику Херсонщини, щоб врятувати чутливість пальців. 

Раніше львівські лікарі протезували захисника Маріуполя, морського прикордонника з прізвищем "Морський", який дивом вижив у вогні і втратив руку на Азовсталі.

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